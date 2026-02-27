Путін не погодиться на мир в Україні без цих поступок: розбір The Independent

Ставка Путіна на крах України була програшною / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається відмовлятись від окупації Донбасу, взяття під контроль частини України та усунення від влади чинного президента країни Володимира Зеленського.

Про це пише The Independent з посиланням на аналітиків.

«Якщо диктатор відмовиться від цієї мети, то це буде провал, оскільки марними виявляться 1,3 млн жертв з російського боку. Сценарій, на який сподівається Москва, попри невдачі на фронті, — це надія на США», — пишуть журналісти.

Зі слів аналітиків, у Білому домі зараз перебувають люди, які не вірять в «угоди», але вірять в економічні вигоди, тому Кремль пропонує їм оптимальний варіант.

Експерти озвучили два сценарії, завдяки яким Україна могла б перемогти. Сценарії залежать від позиції Китаю, Британії, Франції, Німеччини та США.

Перший сценарій — це переконати Китай не допомагати Росії технологічно, оскільки саме завдяки цьому ЗС РФ досі мають сили воювати.

Другий — максимальна військова допомога Україні від Британії, Франції, Німеччині. Але і цей варіант малоймовірний, оскільки у політиків цих держав немає думок про перемогу українців.

Нагадаємо, Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі. Він вимагав від України виведення військ з чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також вимагав письмової відмови від вступу до НАТО і оголошення нейтрального статусу країни.

Напередодні президент РФ заявив, що Україна та її партнери не готові обговорювати пропозиції Москви для закінчення війни, тому агресія триватиме надалі.

Оглядач Politico Джеймі Деттмер пише, що Путін веде війну за принципом «щось та й трапиться», він робить ставку на затягування часу, сподіваючись, що обставини зміняться на його користь, навіть якщо зараз війна виглядає стратегічно безперспективною. За чотири роки після початку повномасштабного вторгнення війна Путіна виглядає безвихідною з військової точки зору.

«Водночас Росія, ймовірно, може продовжувати вести війну ще деякий час, створивши військову машину, яка „пристойно функціонує“, і зробивши ставку на виснаження України», — зазначив Деттмер.