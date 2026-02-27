64-річний Джим Керрі розсекретив свою обраницю і просто зі сцени зізнався їй у коханні

Джим Керрі / © Associated Press

Голлівудський актор та комік Джим Керрі розсекретив свою нову обраницю.

Сталося це на урочистій церемонії вручення французької кінопремії "Сезар", передає Variety. На захід знаменитість прийшов не сам. Компанію на "червоному хіднику" йому склали донька Джейн, онук Джексон, а також кохана, яку актор вперше офіційно вивів у світ.

Обраницею 64-річного Джима Керрі стала акторка та художниця з Лос-Анджелеса Мінзі. На урочистій премії артист не соромився демонструвати своїх почуттів до супутниці, тримав її за руки та обіймав. Ба більше, актор, коли забирав на сцені нагороду, у промові навіть зізнався їй у коханні.

Джим Керрі, а поруч із ним його обраниця в сукні з відкритими плечима / © Getty Images

"Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові - Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх", - висловився актор.

Зазначимо, скільки саме Джим Керрі та Мінзі перебувають у стосунках – точно невідомо. Але вперше їх заскочили разом у лютому 2022 року під час вечірньої прогулянки у Лос-Анджелесі.

