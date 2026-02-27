Індексація пенсій у березні: хто отримає 600 гривень надбавки

Пенсія / © УНІАН

В Україні від 1 березня пенсії проіндексують на 12,1%. Розмір надбавки буде не однаковим. Він буде залежати від структури пенсії.

Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону, повідомляє «РБК.Україна».

Автоматичне підвищення пенсії відбуватиметься з урахуванням зростання зарплат і цін. Мільйони пенсіонерів отримають підвищені виплати, але вони будуть різними.

Улютін пояснив конкретний приклад, коли розмір пенсії становить 5000 гривень:

якщо ці 5000 гривень сформовані виключно із заробітної плати, з якої людина платила страхові внески, то надбавка складе 600 гривень.

якщо частина пенсії - це доплати і дотяжки (надбавки поза страховим стажем) - сума збільшення буде меншою.

Нагадаємо, частина українців отримає у березні пенсії, збільшені на 5 000 грн. Йдеться про непрацездатних батьків та членів родин загиблих захисників і захисниць України. Від березня 2026 року для них запроваджується новий мінімальний поріг пенсійних виплат, який значно перевищує попередні показники.