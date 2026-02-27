ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Індексація пенсій 2026 року: наскільки підвищать виплати у березні

Уряд затвердив коефіцієнт індексації пенсій 2026 року — виплати зростуть на 12,1%.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Пенсія

Пенсія

Від 1 березня 2026 року в Україні проведуть індексацію пенсій і страхових виплат. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 25 лютого 2026 року постановою №236. Коефіцієнт підвищення становить 1,121 — тобто виплати зростуть на 12,1%.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як визначили 12,1%

За інформацією ПФУ, розмір підвищення розраховують за чіткою формулою, передбаченою законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою уряду №124 від 20 лютого 2019 року.

Щороку показник середньої заробітної плати, який використовують для обчислення пенсії, збільшують з урахуванням двох складових:

  • 50% рівня інфляції за попередній рік;

  • 50% темпу зростання середньої заробітної плати в Україні за останні три роки (порівняно з попереднім трирічним періодом), з якої сплачувалися страхові внески.

Які цифри врахували цього року

За даними Державної служби статистики, інфляція у 2025 році (грудень до грудня) становила 8%.

Середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески:

  • за 2023–2025 роки — 17 482,87 грн;

  • за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн.

Різниця між цими показниками становить 16,11%. Саме таким був темп зростання середньої зарплати. Половину інфляції (4%) додали до половини зростання зарплат (8,055%). У результаті отримали 12,1%.

Саме цей показник і закладений у коефіцієнт 1,121, який застосують під час перерахунку пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року.

Індексація пенсії — останні новини

Раніше ми писали, в Україні від 1 березня пенсії проіндексують на 12,1%. Розмір надбавки буде не однаковим. Він залежатиме від структури пенсії.

Ця Індексація пенсій має підвищити виплати у діапазоні від 100 до 2595 гривень. Проте це не торкнеться значної частини пенсіонерів, зокрема, тих українців, хто отримує «мінімалку».

Нагадаємо, частина українців отримає у березні пенсії, збільшені на 5 000 грн. Йдеться про непрацездатних батьків та членів родин загиблих захисників і захисниць України.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie