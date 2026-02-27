Індексація пенсій 2026 року: наскільки підвищать виплати у березні

Пенсія

Від 1 березня 2026 року в Україні проведуть індексацію пенсій і страхових виплат. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 25 лютого 2026 року постановою №236. Коефіцієнт підвищення становить 1,121 — тобто виплати зростуть на 12,1%.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як визначили 12,1%

За інформацією ПФУ, розмір підвищення розраховують за чіткою формулою, передбаченою законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою уряду №124 від 20 лютого 2019 року.

Щороку показник середньої заробітної плати, який використовують для обчислення пенсії, збільшують з урахуванням двох складових:

50% рівня інфляції за попередній рік;

50% темпу зростання середньої заробітної плати в Україні за останні три роки (порівняно з попереднім трирічним періодом), з якої сплачувалися страхові внески.

Які цифри врахували цього року

За даними Державної служби статистики, інфляція у 2025 році (грудень до грудня) становила 8%.

Середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески:

за 2023–2025 роки — 17 482,87 грн;

за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн.

Різниця між цими показниками становить 16,11%. Саме таким був темп зростання середньої зарплати. Половину інфляції (4%) додали до половини зростання зарплат (8,055%). У результаті отримали 12,1%.

Саме цей показник і закладений у коефіцієнт 1,121, який застосують під час перерахунку пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року.

