Укрaїнa
1350
2 хв

Український воїн взяв у полон земляка з рідного села на Запоріжжі

Хлопець із окупованого села на Запоріжжі, що пішов служити окупантам, потрапив у полон до односельця-захисника.

Дмитро Гулійчук
Зустріч односельців на фронті: один у ЗСУ, інший — у лавах окупантів

Український захисник на фронті захопив у полон військового російської армії, з яким зростав в одному селі у Запорізькій області.

Про вчинок свого бійця розповіла 158 окрема механізована бригада.

Інцидент стався на одній із позицій фронту у Харківській області.

«Боєць з позивним „Вольт“ захищає Україну, а його співрозмовник — солдат ворожої армії, взятий у полон одним з підрозділів нашої бригади, але вони обоє — земляки з Запорізької області», — йдеться в повідомленні.

«Вольт»

Обоє родом з села Велика Знам’янка, що у Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області, яке наразі перебуває під окупацією РФ.

Полонений Володимир Башмаков розповів, після окупації росіяни заборонили місцевим жителям виходити з дому, запровадивши цілодобову комендантську годину. Тих, хто не корився російським порядкам, хапали, били та «саджали в яму». Також селян примусили отримати російські паспорти.

Зрештою, він з родиною переїхав до Краснодарського краю Росії. Коли йому виповнилось 18 років — прийшла повістка до російської армії. У Росії ніхто не сперечається з військкоматом, тому хлопця без розмов забрали до окупаційного війська.

Житель Запорізької області, що воював в армії РФ

«Я не хотів йти на строкову службу, тому підписав контракт, щоб служити на кораблі. Два тижні пробув у порту в Севастополі, потім мене передали 810-й бригаді збройних сил Росії. Звідти я потрапив на війну. Я в шоку, я не очікував, що мене відправлять на війну. Нормальної підготовки не було. Нас два тижні ганяли полігоном. Лише кілька разів стріляли з автоматів й два рази кидали гранати», – розповів полонений.

«Вольт» зізнається, що не пам’ятає полоненого, але не виключає, що міг перетинатися з ним у дитинстві.

«Це дуже дивно, цікавий випадок. Здавалося, що такого не може статися, це для мене трішки шок — зустрів свого земляка, молодого хлопця. В селі Велика Знамʼянка жила бабуся й двоюрідні брати. Я знаю цей район, був там в дитинстві й в дорослому віці. От так воно сталося», — розповів український боєць.

«Це приклад того, що буде з людьми там, куди приходить Росія. Що буде, якщо віддати українські території — це насамперед віддати ворогу людей, яких потім відправлять воювати проти нас», — підсумували у 158-й бригаді.

Раніше повідомлялося, що на фронті серед полонених армії РФ є жителі окупованих Запорізької і Херсонської областей. Серед них навіть є ветерани АТО, що захищали Україну до 2022 року, опинилися в окупації після 24 лютого 2022-го і тепер ворог їх погнав «змивати гріхи».

