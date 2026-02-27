В одній країні планують змінити правила для українців: кому не нададуть притулок

Українські біженці / © Getty Images

Уряд Данії планує суттєво переглянути умови надання тимчасового захисту українцям. У квітні на розгляд парламенту винесуть законопроєкт, що пропонує припинити автоматичне надання притулку вихідцям із регіонів, які вважаються менш постраждалими від бойових дій, а також посилити вимоги до чоловіків мобілізаційного віку.

Про це повідомляється на офіційному сайті данського уряду.

Територіальні обмеження

Згідно з пропозицією, новоприбулі особи з 14 областей України більше не зможуть отримувати спеціальний статус захисту на загальних засадах. До переліку «безпечніших» регіонів увійшли області:

Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька;

Кіровоградська, Київська (за винятком столиці), Львівська;

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька;

Волинська, Закарпатська та Житомирська.

Нові правила для чоловіків

Законопроєкт передбачає відмову в праві на проживання чоловікам віком від 23 до 60 років. Виняток зроблять лише для тих, хто зможе документально підтвердити офіційне звільнення від військової служби в Україні.

Окремі умови пропонуються для молодих людей: заявники віком до 23 років зможуть отримати дозвіл лише до моменту досягнення цього віку. Подовження статусу після 23 років стане неможливим без довідок про звільнення від мобілізації.

Уряд Данії наголошує, що нові правила не матимуть зворотної сили. Українці, які вже отримали дозвіл на проживання згідно зі спеціальним законом до набрання чинності змінами, зможуть і надалі перебувати в країні на поточних умовах.

