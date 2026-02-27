ТСН у соціальних мережах

Усик битиметься з легендарним кікбоксером: оголошено дату та місце поєдинку

Олександр проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет).

Новина доповнюється.

