Усик битиметься з легендарним кікбоксером: оголошено дату та місце поєдинку
Олександр проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Поєдинок між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет).
