ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
714
Час на прочитання
1 хв

Усик і Ломаченко підтримали Бубку після заклику Гераскевича позбавити його звання Героя України

Українські боксери стали на захист олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Бубка та Олександр Усик

Сергій Бубка та Олександр Усик / t.me/officialusyk

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко підтримали олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною Сергія Бубку після заклику скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити його звання Героя України.

27 лютого Усик опублікував спільне фото з Бубкою у своєму офіційному Telegram-каналі.

"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною.

Його список досягнень просто неймовірний:

- Олімпійський чемпіон 1988 року;

- Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;

- Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);

- Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);

- Володар Кубка світу;

- Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;

Налічується цілих 35 світових рекордів:

- 17 на відкритому повітрі;

- 18 у приміщенні.

Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні — 6,15 м (1993).

Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!", — написав Усик.

Своєю чергою, Ломаченко опублікував допис на підтримку Бубки на своїй сторінці у Facebook.

"З повагою, легенда. Мир усім" — написав Ломаченко.

Дата публікації
Кількість переглядів
714
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie