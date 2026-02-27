- Дата публікації
-
Усик і Ломаченко підтримали Бубку після заклику Гераскевича позбавити його звання Героя України
Українські боксери стали на захист олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною.
Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко підтримали олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною Сергія Бубку після заклику скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити його звання Героя України.
27 лютого Усик опублікував спільне фото з Бубкою у своєму офіційному Telegram-каналі.
"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною.
Його список досягнень просто неймовірний:
- Олімпійський чемпіон 1988 року;
- Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;
- Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);
- Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);
- Володар Кубка світу;
- Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;
Налічується цілих 35 світових рекордів:
- 17 на відкритому повітрі;
- 18 у приміщенні.
Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні — 6,15 м (1993).
Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!", — написав Усик.
Своєю чергою, Ломаченко опублікував допис на підтримку Бубки на своїй сторінці у Facebook.
"З повагою, легенда. Мир усім" — написав Ломаченко.