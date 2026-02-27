Усик і Ломаченко підтримали Бубку після заклику Гераскевича позбавити його звання Героя України

Сергій Бубка та Олександр Усик / t.me/officialusyk

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко підтримали олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною Сергія Бубку після заклику скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити його звання Героя України.

27 лютого Усик опублікував спільне фото з Бубкою у своєму офіційному Telegram-каналі.

"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною.

Його список досягнень просто неймовірний:

- Олімпійський чемпіон 1988 року;

- Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;

- Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);

- Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);

- Володар Кубка світу;

- Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;

Налічується цілих 35 світових рекордів:

- 17 на відкритому повітрі;

- 18 у приміщенні.



Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні — 6,15 м (1993).



Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!", — написав Усик.

Своєю чергою, Ломаченко опублікував допис на підтримку Бубки на своїй сторінці у Facebook.

"З повагою, легенда. Мир усім" — написав Ломаченко.