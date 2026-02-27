Податок на OLX, посилки та нові правила для ФОП: що змінять в Україні до кінця березня через МВФ

Податки

Україна зобов’язана впровадити низку податкових нововведень, що є однією з умов свіжої програми фінансування від МВФ. Запропонований термін — до кінця березня.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

Верховна Рада має ухвалити пакет заходів податкової політики на 2026 та 2027 роки, який включатиме:

оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий податок на OLX);

оподаткування міжнародних посилок;

з 1 січня 2027 року скасовується звільнення від ПДВ для ФОПів, чий обіг перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ. Органи влади розглядають можливість поступового підвищення порогу, але зобов’язалися утримувати його нижче за 4 мільйони гривень.

Окрім того, влада України має прибрати із законодавства «крайній термін дії» чинного військового збору у 5%, продовживши його дію й після закінчення воєнного стану.

Серед іншого: влада України має усунути можливості для ухилення від сплати податків за допомогою системи спрощеного оподаткування, зокрема:

уточнити визначення трудових відносин;

зменшити випадки прихованого працевлаштування;

виключити види діяльності з високим ризиком ухилення від сплати податків зі спрощеної системи;

обмежити можливість змінювати систему оподаткування на загальну для оптимізації податків;

обмежити практику штучного дроблення компаній, щоб залишатися в межах кваліфікаційних порогів спрощеної системи.

Для обмеження можливостей ухилення від податку на прибуток корпорацій влада має подати відповідні законодавчі ініціативи на кінець червня 2026 року.

Також у 2026 році треба розробити законодавство для зменшення податкових втрат від ухилення за участі спільних інвестиційних установ.

Нагадаємо, МВФ погодив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, найближчим часом Україна отримає перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.