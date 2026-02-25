ТСН у соціальних мережах

«МВФ бачить велику частку тіньової економіки в Україні, що веде до дискусії з урядом щодо податків», - голова НБУ Андрій Пишний

Питання зміни податкових норм в Україні лежить в площині дискусії між МВФ та урядом України, мета якої – віднайти внутрішні ресурси для покриття видатків на оборону, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«МВФ бачить велику частку тіньової економіки в Україні, що веде до дискусії з урядом щодо податків», - голова НБУ Андрій Пишний

В контексті податкових змін Міжнародний валютний фонд не робить нічого, чого не робив би раніше. Для фонду важливою як в 2022 році, так і зараз залишається спроможність України самостійно фінансувати безпеку і оборону та зменшувати бюджетний дефіцит. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв'ю для YouTube-каналу STERNENKO. 

«Зараз ми формуємо нову програму з Міжнародним валютним фондом, тому що попередня передбачала, що війна триватиме три роки. Зараз нова програма має інше припущення щодо тривалості війни. І вони кажуть: "Покажіть нам, будь ласка, свою спроможність. Адже витрати на оборону і національну безпеку зростають рік од року". Вони кажуть: у вас великий обсяг тіньової економіки. І однією з причин, яка підживлює тіньовий оборот, є система, яка на сьогоднішній день побудована на ФОПах», - зазначив Андрій Пишний.

Дискусія щодо податкових змін в Україні, зокрема заради зниження частки тіньової економіки, як пояснив Андрій Пишний, триває не між Національним банком і МВФ, а між урядом і Міжнародним валютним фондом. «І по суті ця розмова правильна, тому що нам потрібно все ж таки розуміти, що витрати оборони і національної безпеки сягають близько 70% усіх надходжень до бюджету. Ми уявляємо, яка це колосальна сума. Ми багато в чому фінансуємо видатки за рахунок саме внутрішніх надходжень. Це облігації внутрішньої державної позики, а також фіскальні збори. МВФ каже: "Подивіться, у вас тіньовий сектор, у вас працює схема ухилення від сплати податків". Ця розмова не є простою. Ми розуміємо, що вона чутлива, але вона правильна і чесна. І ми повинні знайти в цьому питанні відповідне рішення», - зауважив в інтерв’ю Андрій Пишний.

На його переконання, потрібно сформувати достатній обсяг фінансування для покриття витрат оборони і національної безпеки і не відкривати емісійний канал фінансування бюджетного дефіциту. «Я вам сказав про те, що ми в 2022 році відкривали емісійний канал. В 2023 році ми для себе визначили стратегічну мету відмовитися від емісійного фінансування і забезпечити такий режим урядування на фіскальному, монетарному рівні, на рівні взаємодії з міжнародними партнерами, який би дозволив нам обійтися без емісії. Нам це вдалося. На наступний рік ми поставили перед собою ту саму мету і нам це вдалося. В 2025 році перед нами стояла та сама мета профінансувати потреби оборони і національної безпеки без емісійного фінансування, аби забезпечити фундамент макроекономічний. І на 2026 рік перед нами стоїть та сама мета. Адже війна триває, а разом з нею тривають і ризики. І війна - це завжди дуже дорого», - зазначив Андрій Пишний.

Нагадаємо, нещодавно європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що відкриття наступної програми підтримки МВФ для України вартістю $8,1 млрд залежить від успіху ЄС у видачі кредиту Україні для покриття частини її фінансових потреб на 2026-2027 роки.

Раніше повідомлялось, що, за словами голови НБУ Андрія Пишного, затвердження програми МВФ стане сигналом для донорів про прихильність України відповідальній політиці та реформам, а стійкий приплив допомоги — це передумова подальшого фінансування дефіциту бюджету без емісії та підтримки макрофінансової стійкості. 

