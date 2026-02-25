Мобілізація в Україні у березні 2026: кого можуть мобілізувати попри інвалідність, відстрочку чи бронювання

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація, які нині продовжені до 4 травня 2026 року. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років — за винятком тих, хто має відстрочку або бронювання.

Утім, навіть наявність групи інвалідності, підстав для відстрочки чи статусу заброньованого працівника не означає автоматичного звільнення від мобілізації. У низці випадків чоловіків можуть призвати — коли саме це можливо, розбирався ТСН.ua.

Хто має право на відстрочку від мобілізації через інвалідність

Підстави для відстрочки визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед тих, хто має право на відстрочку:

особи з інвалідністю;

чоловіки, тимчасово непридатні за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) строком від 6 до 12 місяців;

батьки або опікуни дітей з інвалідністю до 18 років чи дітей із тяжкими захворюваннями (онкологічними, орфанними, з ДЦП, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо);

чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, чия дружина має інвалідність III групи, встановлену внаслідок онкології, втрати кінцівок чи парних органів, або за наявності тяжких захворювань;

особи, які доглядають за батьками з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших зобов’язаних утримувати);

родичі другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи.

З якою групою інвалідності не мобілізують

Як пояснила у коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, закон не розмежовує право на відстрочку залежно від групи інвалідності. Сам факт встановленої інвалідності є підставою для звільнення від призову під час мобілізації.

«Особи з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу за контрактом — за їхнім бажанням», — зазначила адвокатка.

Водночас важливо розуміти: наявність інвалідності сама по собі не означає, що людину автоматично виключено зі списків призову. Якщо відстрочку не оформлено у встановленому порядку, мобілізація можлива.

Коли можлива мобілізація з інвалідністю

Мобілізація, попри наявність інвалідності, можлива, якщо:

особа з інвалідністю не подала документи до ТЦК та СП;

дані не внесені до електронного реєстру;

відстрочка не оформлена належним чином.

У ТЦК наголошують: право на відстрочку потрібно підтверджувати документально — свідоцтвами про народження дітей, довідками про інвалідність, рішеннями суду про опіку тощо. Без цього чоловік формально вважається таким, який підлягає призову.

Чи можуть заброньованого мобілізувати у відпустці

Заброньовані працівники критично важливих підприємств не підлягають мобілізації на період дії відстрочки. Це прямо передбачено законом.

Як пояснила Марина Бекало у коментарі ТСН.ua, перебування у відпустці не є підставою для анулювання бронювання, адже трудові відносини з роботодавцем не припиняються. За працівником зберігається робоче місце та посада.

Водночас відстрочку можуть скасувати у випадках:

втрати підприємством статусу критично важливого;

завершення строку дії бронювання;

звільнення працівника;

тимчасового припинення трудового договору.

Які документи заброньованому потрібно мати при собі

Юристи звертають увагу, що навіть за наявності бронювання можуть виникнути питання, якщо:

відсутня актуальна довідка або наказ;

дані ще не внесені до реєстру;

роботодавець не завершив процедуру погодження.

Фахівці радять мати при собі оригінал або завірену копію документів, перевіряти строк дії бронювання та переконатися, що інформація внесена до реєстру «Оберіг».

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua зазначив, що на практиці ТЦК можуть перевірити інформацію у телефонному режимі через реєстр. Водночас він рекомендує перевірити свої дані через застосунок «Резерв+» або особистий кабінет на порталі «Дія».

Якщо відомості про відстрочку чи бронювання відсутні в електронній системі, паперові документи можуть не вважатися достатнім підтвердженням.

Коли чоловіка з відстрочкою чи бронюванням можуть забрати до ТЦК

Як пояснює Роман Ухов, якщо в електронній базі немає інформації про відстрочку або бронювання, працівники ТЦК можуть вручити повістку для уточнення даних або проходження ВЛК.

У разі порушення правил військового обліку можливе затримання з доставленням до ТЦК та складанням відповідного протоколу.

Хто може втратити бронювання у 2026 році

З 2026 року змінилися вимоги до рівня зарплати для бронювання працівників. Якщо раніше мінімальний поріг становив 20 тисяч гривень, то з 1 січня 2026 року він зросте до 21 617,5 грн (мінімальна зарплата 8 647 грн × 2,5).

Як пояснила ТСН.ua Марина Бекало, якщо підприємство не забезпечить працівнику необхідний рівень зарплати в кожному місяці звітного кварталу, воно втратить право на бронювання. Відповідно, працівник — відстрочку.

У якому випадку можуть мобілізувати багатодітного чоловіка

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей мають право на відстрочку. Однак це право потрібно реалізувати — подати документи до ТЦК або через ЦНАП чи застосунок «Резерв+».

Адвокат Андрій Межирицький навів приклад із практики: в Одесі мобілізували батька трьох дітей, який своєчасно не оформив відстрочку. За його словами, якщо людина не скористалася своїм правом і не подала документи, вона може бути призвана.

Відстрочка від мобілізації: головне — своєчасно оформити документи

Юристи та представники ТЦК наголошують: право на відстрочку або бронювання не діє автоматично. Його потрібно підтвердити документально та переконатися, що інформація внесена до електронних реєстрів.

Інакше навіть чоловік із групою інвалідності, багатодітний батько або заброньований працівник може отримати повістку та бути мобілізованим.

Чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували з порушеннями

Навіть якщо суд визнає мобілізацію незаконною, це не означає автоматичного звільнення з військової служби. Такий правовий підхід підтвердив Верховний Суд у своєму рішенні.

Як пояснила у коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, визнання судом порушення процедури призову з боку ТЦК та СП саме по собі не є підставою для звільнення військовослужбовця, який уже проходить службу.

За її словами, стаття 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» містить вичерпний перелік підстав для звільнення. Серед них — досягнення граничного віку, стан здоров’я або визначені законом сімейні обставини. Натомість такої підстави, як наявність рішення суду про незаконність мобілізації, у цьому переліку немає.

У справі №160/2592/23, яку розглядав Верховний Суд, встановлено: військовозобов’язаному не провели належного медичного огляду на ВЛК для визначення ступеня придатності до служби. Тобто процедура мобілізації була порушена. Однак це не стало юридичною підставою для звільнення позивача з військової служби.

Марина Бекало пояснює, що рішення суду про незаконність мобілізації може мати інші правові наслідки, але не автоматичне звільнення зі служби.

Зокрема, у теорії воно може стати підставою для:

звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 336 КК України (ухилення від призову), якщо особа не з’явилася за «бойовою» повісткою і ще не стала військовослужбовцем;

направлення на належне проходження ВЛК;

притягнення посадових осіб ТЦК та СП до відповідальності;

стягнення моральної шкоди чи компенсації.

Утім, якщо людина вже набула статусу військовослужбовця, рішення суду про незаконність процедури призову не дає автоматичного права на звільнення.

Що робити, якщо неправомірно відмовили у відстрочці

Окремо адвокатка звертає увагу на ситуації, коли ТЦК неправомірно відмовляє у відстрочці або не розглядає заяву попри наявність підтверджених документів.

У такому разі рішення суду про задоволення позову може стати підставою для повторного розгляду заяви на відстрочку. А якщо проти особи відкрито кримінальне провадження за ухилення від служби, таке рішення може бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.