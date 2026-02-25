Топчиновник знайшов понад 650 тисяч доларів у бабусиному гаражі: шокувальні подробиці скандалу

Олександр Субботенко задекларував 650 тис. дол., які нібито знайшов у підвалі гаража

Топдержслужбовець задекларував понад 17 000 000 гривень «спадку», який він нібито знайшов у підвалі старого гаража після смерті бабусі. Олександр Субботенко, т.в.о. керівника Державної екологічної інспекції України, запевняє: це просто везіння.

Проте антикорупційні органи та журналісти проєкту «Хапуга.ua» мають іншу версію. Чи є «бабусин скарб» лише зручною ширмою для відмивання грошей?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Глава Держекоінспекції СТАВ МІЛЬЙОНЕРОМ ПІСЛЯ «ЗНАХІДКИ» У ГАРАЖІ — $650 000 ВІД БАБУСІ?

Гараж №48 та 650 тисяч доларів під матрацом

Історія успіху пана Субботенка починається у Харкові, в гаражному кооперативі «Прогрес». Саме там, в оглядовій ямі гаража, що належав його покійній бабусі Олександрі Бербер’ян, чиновник нібито знайшов 653 000 доларів США.

Бабуся посадовця свого часу була працівницею райкому комсомолу. Субботенко стверджує: вона «займалася своїми справами» і могла заробити такий статок.

Олександр Субботенко: «Багато людей, хтось там під матрацом ховав гроші. Ну давайте відверто казати, таке ж було, було. Вона займалася своїми справами. Я не вникав, чим саме».

Факти проти легенди: перевірка НАЗК

Інспектори Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у версію зі «скарбом» не повірили. Детальна перевірка з’ясувала: Олександра Бербер’ян офіційно не мала великих доходів, не володіла бізнесом і жила на звичайну пенсію.

Документи свідчать: бабуся посадовця вийшла на пенсію ще 1984 року. Жодних підтверджень її високооплачуваної діяльності в СРСР або в часи незалежності немає.

Судове фіаско: Комінтернівський суд Харкова відмовив Субботенку у визнанні права на цей багатомільйонний «спадок».

Плутанина у валюті: гривні чи долари

Цікаво, що сам очільник Держекоінспекції, здається, заплутався, які саме гроші він знайшов у підвалі:

У декларації вказано 17 млн 416 тис. грн. Пояснення для НАЗК: стверджує, що знайшов саме 653 тисячі доларів. У судовому позові знову фігурують гривні, знайдені у схованці.

Сергій Миткалик, голова ГО «Антикорупційний штаб»: «Це банальний аргумент для легалізації коштів невідомого походження. Навіть нотаріус і суд йому відмовили, бо це має вигляд легалізації майна, одержаного сірим або злочинним шляхом».

Звідки такі гроші

Чому саме екологічний контроль притягує такі статки? Держекоінспекція вирішує долю мільйонних штрафів для бізнесу за шкоду довкіллю. Це структура, яка впливає на місцеві бюджети та кримінальні справи по всій країні.

Нещодавно у посадовиці Держекоінспекції в Дніпрі вилучили 880 тис. дол. США та 210 тис. євро. Масштаби хабарництва в цій сфері можуть не поступатися енергетиці чи митниці.

Наразі справою «скарбів» Субботенка займається Держбюро розслідувань (ДБР) у межах кримінального провадження. Проєкт «Хапуга.ua» продовжує стежити за розвитком подій.

