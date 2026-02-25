Суперкамбек: "Аталанта" розбила "Боруссію" Дортмунд і вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Аталанта" — "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

"Аталанта" розгромила дортмундську "Боруссію" в матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні у Бергамо завершився з рахунком 4:1 .

Перша гра між командами в Дортмунді тиждень тому завершилася перемогою "джмелів" з рахунком 2:0.

Проте в поєдинку-відповіді "бергамаскам" вдалося здійснити суперкамбек.

Уже на 5-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Джанлука Скамакка. Перед перервою Давіде Дзаппакоста забив другий гол "Аталанти" в цьому матчі й загальний рахунок у протистоянні став рівним — 2:2.

У другому таймі "Богиня" вирвалася вперед — на 57-й хвилині відзначився Маріо Пашалич. На 75-й хвилині німецький клуб відквитав один м'яч зусиллями Каріма Адеємі, зрівнявши рахунок у двоматчевій дуелі — 3:3.

Розв'язка напруженого поєдинку настала у компенсований до другого тайму час. Захисник дортмундців Рамі Бенсебаїні "привіз" пенальті у ворота своєї команди, сфоливши у штрафному майданчику. Крім того, він отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

На 90+8-й хвилині Лазар Самарджич реалізував пенальті та приніс італійській команді путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Аталанта" — "Боруссія" Дортмунд

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.