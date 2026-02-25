Яке свято 25 лютого 2026 року / © ТСН

25 лютого 2026 року — середа. 1462-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

25 лютого віряни святкують День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського / © pexels.com

Сьогодні, 25 лютого, віряни святкують День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського. Святий Тарасій жив у VIII столітті та очолював Константинопольську кафедру 784–806 років. До обрання на патріарший престол він був мирянином і займав високу посаду при імператорському дворі, але вирізнявся глибокою освіченістю та побожністю. Найбільша його заслуга — активна участь у скликанні й проведенні Другий Нікейський собор 787 року, який відновив шанування святих ікон після періоду іконоборства. Тарасій послідовно обстоював православне вчення про почитання ікон, закликаючи до єдності Церкви. Він відзначався милосердям, підтримував бідних, опікувався сиротами та дбав про моральну дисципліну духовенства. Помер 806 року.

25 лютого в Україні святкують День української жінки / © pexels.com

25 лютого в Україні святкують День української жінки. Це свято утвердилося як альтернатива радянській традиції 8 березня і покликане вшанувати внесок українок у культуру, науку, державотворення та боротьбу за свободу. Саме цього дня 1871 року народилася Леся Українка — символ сили духу, інтелекту та незламності української жінки. Її образ став уособленням гідності, освіченості й внутрішньої свободи. Це не лише день квітів, а передусім — день поваги, вдячності й усвідомлення значення жінки в українському суспільстві. Він акцентує не на формальних привітаннях, а на визнанні ролі жінки як творчині історії та добробуту країни.

25 лютого День рожевої сорочки / © pexels.com

Також 25 лютого День рожевої сорочки. Міжнародна ініціатива проти булінгу, яка припадає на останню середу місяця. Люди одягають рожеві сорочки або інший одяг цього кольору, щоб висловити підтримку жертвам цькування та заявити про неприйнятність насильства. Ідея народилася 2007 року в Канаді. Двоє старшокласників — Девід Шепард та Тревіс Прайс — підтримали хлопця, з якого насміхалися через рожеву сорочку. Вони організували флешмоб: роздали однокласникам рожеві футболки на знак солідарності. Ініціатива швидко поширилася по світу.

25 лютого День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ / © unsplash.com

А ще 25 лютого День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Це професійне свято військовослужбовців та працівників, які забезпечують технічну справність, надійність і бойову готовність авіаційної техніки. Саме від їхньої точності, професіоналізму та злагодженості залежить успішне виконання бойових завдань льотним складом. У період повномасштабної агресії роль інженерно-авіаційної служби стала критично важливою. Фахівці працюють у надскладних умовах, часто — під загрозою обстрілів, забезпечуючи швидке відновлення техніки та її безперебійну експлуатацію.

25 лютого святкують День народження револьвера / © pexels.com

25 лютого святкують День народження револьвера. 25 лютого 1836 року американський винахідник Семюел Кольт отримав патент на конструкцію револьвера з обертовим барабаном. Цю дату вважають днем народження револьвера як серійної вогнепальної зброї нового типу. Головна інновація полягала в барабані з кількома каморами, який обертався після кожного пострілу. Це дозволило здійснювати кілька пострілів поспіль без перезаряджання після кожного з них — значний технологічний прорив для XIX століття. Першою комерційною моделлю став револьвер Colt Paterson, що започаткував нову епоху в історії стрілецької зброї.