США в ООН назвали країни, які допомагають Росії у війні проти України

Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Заступниця постійного представника США при Організації Об’єднаних Націй Теммі Брюс під час засідання Рада Безпеки ООН закликала держави припинити будь-яку підтримку, яка дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

Відповідну заяву вона зробила під час виступу в Раді Безпеки, повідомляє Укрінформ.

За словами дипломатки, низка держав надає Москві підтримку, що сприяє продовженню бойових дій. Вона зазначила, що йдеться про Китай, Північну Корею, Іран та Кубу.

Брюс наголосила, що допомога з боку третіх країн є однією з причин, через які війна триває, попри значні втрати Росії.

«Майте на увазі, президент Дональд Трамп прагне миру, і його дії, публічні заяви та місія глобального лідера чітко показують його рішучість припинити різанину», — зазначила вона.

Також дипломатка додала: «це є однією з причин, з яких конфлікт і надалі загострюється, попри приголомшливі втрати, яких уже зазнає Росія».

Окремо Брюс зупинилася на ролі Китаю, заявивши, що він залишається ключовим постачальником для російської військової промисловості.

«Китай залишається вирішальним постачальником російської військової промисловості…», — заявила вона. — «Якщо Китай дійсно хоче миру, він повинен негайно припинити експорт товарів подвійного призначення і перестати купувати російську нафту».

За її словами, Північна Корея постачає Росії боєприпаси та балістичні ракети, а також направляє своїх військових. Вона додала, що Іран передає безпілотники та технології для їх виробництва.

Крім того, як зазначила Брюс, у 2025 році Куба також почала надавати Росії військові кадри та уклала нові оборонні угоди з Москвою і Мінськом.

Заклик зупинити підтримку війни

«Сполучені Штати закликають усі держави-члени ООН припинити будь-яку підтримку, яка дає змогу продовжувати цю жахливу війну, що завдає руйнівної шкоди людям і загрожує миру та безпеці у світі», — наголосила вона.

Водночас заступниця постпреда підкреслила, що завершення конфлікту можливе лише дипломатичним шляхом.

«Ми вкотре закликаємо обидві сторони продовжувати переговори й в дусі гнучкості, компромісу та обов’язку захищати й берегти життя своїх громадян, покласти край цій варварській війні раз і назавжди», — заявила вона.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп прагне досягти угоди до 4 липня, однак Москва не демонструє готовності відмовлятися від своїх ключових вимог.

Ми раніше інформували, що у МЗС Китаю заявили про підтримку мирних переговорів між Україною і Росією та наголосили на необхідності діалогу. Водночас Пекін продовжує економічну й технологічну співпрацю з Москвою, зокрема у сфері енергетики.