Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

У Миколаєві під час тривоги пролунав вибух

Повідомлялося про ворожий БпЛА над містом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибух пролунав у Миколаєві

Вибух пролунав у Миколаєві / © Getty Images

У Миколаєві в ніч проти 25 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом повітряні сили повідомляли про ударний безпілотник на межі Миколаївської та Одеської областей.

Також моніторингові канали повідомляли, що ворожий БпЛА кружляв над містом.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки на Запоріжжя три людини, в тому числі дитина, поранені вибуховою хвилею та уламками.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
