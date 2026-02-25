У Миколаєві під час тривоги пролунав вибух

Вибух пролунав у Миколаєві / © Getty Images

У Миколаєві в ніч проти 25 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом повітряні сили повідомляли про ударний безпілотник на межі Миколаївської та Одеської областей.

Також моніторингові канали повідомляли, що ворожий БпЛА кружляв над містом.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки на Запоріжжя три людини, в тому числі дитина, поранені вибуховою хвилею та уламками.