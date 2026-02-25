- Дата публікації
У Миколаєві під час тривоги пролунав вибух
Повідомлялося про ворожий БпЛА над містом.
У Миколаєві в ніч проти 25 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухом повітряні сили повідомляли про ударний безпілотник на межі Миколаївської та Одеської областей.
Також моніторингові канали повідомляли, що ворожий БпЛА кружляв над містом.
