У Миколаєві стався вибух на АЗС: поранено сімох поліцейських

У Миколаєві стався вибух на заправці: постраждали правоохоронці, які припаркували там авто / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Вибух у Миколаєві пролунав на території непрацюючої АЗС у понеділок, 23 лютого, о 18:10. Внаслідок інциденту постраждали семеро працівників патрульної поліції.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Вибух на заправці в Миколаєві — подробиці

«Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя», — повідомив Іван Вигівський.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей вибух не є випадковістю. Він пов’язав інцидент у Миколаєві з нещодавнім терактом проти поліцейських у Львові.

У Миколаєві стався вибух на заправці / © Національна поліція України

«Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», — зазначив Вигівський.

У Миколаєві стався вибух на заправці / © Національна поліція України

Що стало причиною вибуху у Миколаєві

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці вибуху в Миколаєві наразі працюють вибухотехніки, які мають встановити точну причину трагедії.

«Деталі зараз уточнюються, зокрема, що стало причиною вибуху. Ще рано щось сказати, на місці почали працювати вибухотехніки. Найбільше мене на даний момент цікавить стан патрульних», — зазначив Ігор Клименко.

За його словами, наразі вирішується питання про можливе перевезення поранених патрульних до київських медзакладів. Міністр зазначив, що особисто контролює ситуацію та чекає на оновлені дані.

Зеленський зробив першу заяву після вибуху в Миколаєві

Також на вибух у Миколаєві відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, він отримав перші звіти від правоохоронних органів щодо надзвичайної події. Зеленський підтвердив госпіталізацію сімох співробітників Нацполіції, зазначивши, що стан двох із них оцінюється як важкий.

«З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей», — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, виконавицю теракту у Львові затримали у місті Самбір під час спроби залишити Львівську область. За даними правоохоронців, жінка виготовляла вибухівку власноруч під керівництвом онлайн-кураторів ФСБ.

Підозрювана у вибуху у Львові дала свідчення слідству, в яких детально описала обставини залучення її до злочину та власні дії. Жінка розповіла, як саме їй запропонували роботу, де і скільки грошей обіцяли.