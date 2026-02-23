День ангела 23 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 лютого, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 23 лютого

23 лютого 2026 року привітайте з іменинами Дем’яна, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Сергія.

Дем’ян — давньогрецьке походження, означає «присвячений Дамії». В дитинстві делікатний, з друзями доброзичливий. В дорослому віці стає різким у спілкуванні, працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, добрим.

Реклама

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований, щирий. В дорослому віці стає щедрим, справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає рішучим, але його вчинки інколи складно зрозуміти.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає дружелюбним, завжди готовим допомогти.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві спокійний, але комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим, енергійним.

Реклама

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.

День ангела 23 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 23 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від будь-яких негараздів і наповнював твоє життя світлом, теплом та щастям. Нехай цей день принесе радість, гармонію та натхнення!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець допомагав у всіх починаннях, оберігав серце від смутку та наповнював кожен день спокоєм, любов’ю і добробутом.

Реклама

***

У цей особливий день хочу побажати тобі підтримки ангела, який завжди поруч. Нехай він дарує сили, мудрість і віру у власні можливості, а життя буде сповнене радості та гармонії.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе в правильному напрямку, оберігає від неприємностей і наповнює серце світлом, любов’ю та добротою. Бажаю здоров’я, щастя та тепла.

Реклама

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе, дарує спокій, надію та віру у найкраще. Бажаю, щоб життя було яскравим, добробут — стабільним, а серце — сповнене радості.