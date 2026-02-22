Погода в Україні на 23 лютого: чи відступлять морози

Температура повітря почне підвищуватися / © Pixabay

Реклама

У понеділок, 23 лютого, в більшості областей України очікується дощ та мокрий сніг. У східних областях передбачається хмарна погода, але без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Південно-західний вітер завіватиме з південного заходу, на заході, півночі та в центрі можуть бути штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. На півдні та сході вітер помірний», — уточнила вона.

Реклама

Температура повітря найближчої ночі від 3 морозу до 3 тепла. На сході до -5-9 градусів.

Вдень у понеділок очікується -1+4 градусів, на півдні та в західних областях +3+8 градусів.

Погода у Києві

У Києві понеділок передбачається вітряним та вологим. Атмосферний фронт принесе мокрий сніг та дощ. Південно-західний вітер часом буде сильним. Найближчої ночі в столиці близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси.

Раніше синоптик повідомив, якою буде весна цього року. Більше про це читайте у новині.