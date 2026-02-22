- Дата публікації
Погода на сьогодні: синоптики оновили прогноз щодо морозів
Міцні нічні морози та значний денний мінус в Україні ще протримаються.
Сьогодні, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях, вночі та на півдні Одещини прогнозують невеликий сніг із можливим дощем удень.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
На решті території опадів не очікується. На дорогах, окрім південного сходу, можливе місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні та сході — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с; у Карпатах вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 10° до 15° морозу, на північному сході — до 18° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. У західних та південних областях вночі очікується 1–6° морозу, вдень 1–6° тепла.
Раніше синоптик повідомив, якою буде весна цього року. Більше про це читайте у новині.