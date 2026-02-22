Погода на сьогодні: синоптики оновили прогноз щодо морозів

Сьогодні буде холодно / © pexels.com

Сьогодні, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях, вночі та на півдні Одещини прогнозують невеликий сніг із можливим дощем удень.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

На решті території опадів не очікується. На дорогах, окрім південного сходу, можливе місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні та сході — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с; у Карпатах вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 10° до 15° морозу, на північному сході — до 18° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. У західних та південних областях вночі очікується 1–6° морозу, вдень 1–6° тепла.

