ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
3 хв

День ангела 22 лютого: кого та як вітати з іменинами

22 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 22 лютого, день ангела

Який сьогодні, 22 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 лютого

22 лютого 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Афанасія, Віктора, Володимира, Івана, Йосипа, Михайла, Миколу, Сергія, Степана, Федора, Варвару, Єлизавету, Ірину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає лідером, працьовитим.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві завзятий до навчання. В дорослому віці стає цілеспрямованим, рішучим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає привабливим, доброзичливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає чесним і справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає добрим і щирим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві простий. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві повільний. В дорослому віці стає амбітним, щирим.

Варвара — латинське коріння, тлумачиться як «чужоземка». В дитинстві мрійлива. В дорослому віці стає непохитною і працелюбною.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає сентиментальною, амбітною.

Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дарує мир і спокій». В дитинстві врівноважена. В дорослому віці стає щирою, вірить в себе.

День ангела 22 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 22 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 22 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі, щирі усмішки та світлі миті щастя. Хай життя буде сповнене любові, гармонії та добробуту.

***

Любий (а) [ім’я]! У цей особливий день хочу побажати, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував впевненість у кожному кроці. Нехай твоє серце завжди радіє, а доля приносить лише щасливі миті.

***

Вітаю, [ім’я]! З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель супроводжував тебе на кожному кроці, дарував тепло і світло, підтримку у важкі моменти та натхнення для великих справ. Нехай твій шлях буде ясним і радісним.

***

Дорогий (а) [ім’я]! В цей день хочу побажати тобі, щоб ангел завжди оберігав твоє серце і душу. Нехай щастя, добро і любов оточують тебе щодня, а життєвий шлях буде світлим та сповненим гармонії.

***

Щирі вітання, [ім’я]! З днем ангела! Хай твій охоронний ангел завжди підказує правильний шлях, оберігає від смутку та біди, дарує впевненість і радість у серці. Бажаю миру, добробуту та безмежного щастя у кожному дні.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie