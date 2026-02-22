День ангела 22 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 лютого

22 лютого 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Афанасія, Віктора, Володимира, Івана, Йосипа, Михайла, Миколу, Сергія, Степана, Федора, Варвару, Єлизавету, Ірину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає лідером, працьовитим.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві завзятий до навчання. В дорослому віці стає цілеспрямованим, рішучим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає привабливим, доброзичливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає чесним і справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає добрим і щирим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві простий. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві повільний. В дорослому віці стає амбітним, щирим.

Варвара — латинське коріння, тлумачиться як «чужоземка». В дитинстві мрійлива. В дорослому віці стає непохитною і працелюбною.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає сентиментальною, амбітною.

Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дарує мир і спокій». В дитинстві врівноважена. В дорослому віці стає щирою, вірить в себе.

День ангела 22 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 22 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі, щирі усмішки та світлі миті щастя. Хай життя буде сповнене любові, гармонії та добробуту.

***

Любий (а) [ім’я]! У цей особливий день хочу побажати, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував впевненість у кожному кроці. Нехай твоє серце завжди радіє, а доля приносить лише щасливі миті.

***

Вітаю, [ім’я]! З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель супроводжував тебе на кожному кроці, дарував тепло і світло, підтримку у важкі моменти та натхнення для великих справ. Нехай твій шлях буде ясним і радісним.

***

Дорогий (а) [ім’я]! В цей день хочу побажати тобі, щоб ангел завжди оберігав твоє серце і душу. Нехай щастя, добро і любов оточують тебе щодня, а життєвий шлях буде світлим та сповненим гармонії.

***

Щирі вітання, [ім’я]! З днем ангела! Хай твій охоронний ангел завжди підказує правильний шлях, оберігає від смутку та біди, дарує впевненість і радість у серці. Бажаю миру, добробуту та безмежного щастя у кожному дні.