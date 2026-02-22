ТСН у соціальних мережах

Прощена неділя 2026 року: як попросити пробачення, картинки, красиві слова в прозі і віршах

2026 року Прощена неділя припадає на 22 лютого.

Прощена неділя 2026 року: листівки

Прощена неділя 2026 року: листівки

Це особливий день, коли прийнято просити вибачення у рідних, близьких, друзів, колег.

Прощена неділя 2026 року: картинки, красиві слова

Бажаю тобі світла, душевного спокою та чистоти серця в цей день Прощеної неділі. Нехай прощення принесе мир у твоє життя та гармонію у стосунки з близькими.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Прощаймо всі образи з душею відкритою,
Хай буде серце спокійне і щиро світле.
Нехай любов і радість панують в житті,
І буде мир у домі, і в серці — тепло вічне.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

У Прощену неділю хочу побажати тобі сили відпускати образи та зберігати в серці любов і доброту. Прощай легко, і нехай твоє серце наповнюється теплом.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

У Прощену неділю хай зникнуть всі печалі,
Хай серце від радості та тепла засяє.
Прощення дає нам крила для життя,
Щоб кожен день був світлим і яскравим, як свято.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Нехай цей день стане початком нової сторінки без образ і прикрощів. Бажаю душевного спокою, взаєморозуміння та гармонії у всіх стосунках.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Відпусти образи, нехай піде печаль,
Прощена неділя несе спокій у даль.
Нехай у душі буде світло й любов,
А серце розцвіте, мов весняний цвіт.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Вітаю з Прощеною неділею! Відпусти образи, знайди в серці місце для радості та щирості. Нехай цей день подарує тобі легкість і внутрішню свободу.

/ © ТСН

© ТСН

Сьогодні день прощення, день тепла і світла,
Хай образи й печалі всі зникнуть без сліду.
Нехай у кожному серці засяє надія,
І життя твоє буде щастям повне й чисте.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Нехай сьогодні твоє серце буде чистим, а думки світлими. Бажаю, щоб прощення стало шляхом до щастя, тепла та гармонії у житті та родині.

Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026

Прощаймо один одному всі образи й печалі,
Хай в серцях лишиться лише добро і тепло.
Нехай любов і щастя нас усіх оточують,
І цей день стане початком нової весни.

