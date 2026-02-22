Прощена неділя 2026 року: як попросити пробачення, картинки, красиві слова в прозі і віршах

Прощена неділя 2026 року: листівки / © pexels.com

Це особливий день, коли прийнято просити вибачення у рідних, близьких, друзів, колег.

Прощена неділя 2026 року: картинки, красиві слова

Бажаю тобі світла, душевного спокою та чистоти серця в цей день Прощеної неділі. Нехай прощення принесе мир у твоє життя та гармонію у стосунки з близькими.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Прощаймо всі образи з душею відкритою,

Хай буде серце спокійне і щиро світле.

Нехай любов і радість панують в житті,

І буде мир у домі, і в серці — тепло вічне.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

У Прощену неділю хочу побажати тобі сили відпускати образи та зберігати в серці любов і доброту. Прощай легко, і нехай твоє серце наповнюється теплом.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

У Прощену неділю хай зникнуть всі печалі,

Хай серце від радості та тепла засяє.

Прощення дає нам крила для життя,

Щоб кожен день був світлим і яскравим, як свято.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Нехай цей день стане початком нової сторінки без образ і прикрощів. Бажаю душевного спокою, взаєморозуміння та гармонії у всіх стосунках.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Відпусти образи, нехай піде печаль,

Прощена неділя несе спокій у даль.

Нехай у душі буде світло й любов,

А серце розцвіте, мов весняний цвіт.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Вітаю з Прощеною неділею! Відпусти образи, знайди в серці місце для радості та щирості. Нехай цей день подарує тобі легкість і внутрішню свободу.

© ТСН

Сьогодні день прощення, день тепла і світла,

Хай образи й печалі всі зникнуть без сліду.

Нехай у кожному серці засяє надія,

І життя твоє буде щастям повне й чисте.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Нехай сьогодні твоє серце буде чистим, а думки світлими. Бажаю, щоб прощення стало шляхом до щастя, тепла та гармонії у житті та родині.

Прощена неділя 2026 / © ТСН

Прощаймо один одному всі образи й печалі,

Хай в серцях лишиться лише добро і тепло.

Нехай любов і щастя нас усіх оточують,

І цей день стане початком нової весни.