Церковне свято 21 лютого / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 21 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Тимотея. Святий Тимотей народився в місті Лістра (Мала Азія) у побожній родині. Його мати Євникія була християнкою, а бабуся Лоїда — ревною віруючою, які виховали юнака в дусі Святого Письма. Батько ж, за переданням, був елліном.

Уперше Тимотей зустрівся з апостол Павло під час місіонерської подорожі останнього. Юнак настільки вразив апостола своєю вірою, чистотою життя і знанням Писання, що став його найближчим співпрацівником.

Тимотей супроводжував Павла в його місіонерських мандрівках Малою Азією та Грецією. Він розділяв із учителем труднощі, переслідування і тюремні ув’язнення. Павло називав його «улюбленим сином» і довіряв йому найвідповідальніші доручення.

Реклама

До нашого часу збереглися два послання Павла, адресовані Тимотеєві — Перше послання до Тимотея та Друге послання до Тимотея. У них апостол дає настанови щодо пастирського служіння, збереження чистоти віри, боротьби з єресями та особистої духовної стійкості. Ці тексти стали духовним дороговказом для священнослужителів усіх поколінь.

Згодом Тимотей був поставлений єпископом міста Ефес — одного з найважливіших центрів раннього християнства. Тут він ревно проповідував Євангеліє, утверджував громаду у вірі, протистояв язичницьким культам та хибним ученням.

Служіння в Ефесі було непростим: місто славилося храмом богині Артеміди та активним язичницьким середовищем. Тимотей виявив себе як мудрий пастир і мужній сповідник віри.єЗа церковним переданням, святий Тимотей загинув мученицькою смертю близько 80 року. Під час язичницького святкування на честь Діоніса він намагався зупинити ідолопоклонство та закликав людей до покаяння. Розгніваний натовп побив його камінням і палицями. Так він завершив свій земний шлях як мученик за Христа.

Церковне свято 21 лютого — день пам’яті святого Євстатія, архієпископа Антіохського

Святий Євстатій народився у III столітті в місті Сідон (за іншими джерелами — у Сирії). Від юних літ він відзначався глибокою освітою, строгим аскетичним життям і ревністю до чистоти віри.

Реклама

Спершу Євстатій був єпископом у місті Берія (нині Алеппо), а згодом був обраний архієпископом Антіохія — одного з найвпливовіших центрів християнства того часу. Антіохійська кафедра мала особливий авторитет у Церкві, і служіння на ній вимагало не лише духовної мудрості, а й великої мужності.

Євстатій був активним учасником Перший Вселенський собор, що відбувся 325 року в Нікеї. Собор був скликаний для засудження аріанства — вчення, яке заперечувало повну божественність Сина Божого.

Святий Євстатій став одним із найпослідовніших захисників православного вчення про єдиносущність Сина з Отцем. Його богословська аргументація та тверда позиція мали значний вплив на формування Нікейського символу віри.

Після Собору боротьба з аріанством не припинилася. Аріани, користуючись політичною підтримкою, почали переслідувати православних єпископів. Євстатія звинуватили в неправдивих провинах, зокрема в аморальній поведінці та нібито догматичних помилках — звинувачення, які були сфабриковані його противниками.

Реклама

Близько 330 року його було усунуто з кафедри й заслано. За одними джерелами, місцем вигнання стала Фракія, за іншими — територія сучасної Іллірії. Там він провів решту життя, залишаючись вірним православному сповіданню.

Святий Євстатій був не лише мужнім сповідником, а й богословом. Йому приписують твори, спрямовані проти аріан, а також тлумачення Святого Письма. Хоча частина його спадщини не збереглася повністю, вплив святителя на формування антіохійської богословської традиції є беззаперечним.

Його ім’я стало символом стійкості у вірі. Після смерті архієпископа його прихильники — так звані «євстатіяни» — довго зберігали вірність нікейському сповіданню.

Прикмети 21 лютого

Народні прикмети 21 лютого / © pexels.com

Якщо на світанку 21 лютого туман стоїть довго — чекайте на відлигу або дощ найближчим часом.

Мокрий, важкий сніг — провісник відлиги з дощем.

Яскраво-червоне небо на заході цього дня — до негоди наступного дня.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не радять виходити з дому без натільного хрестика — він оберігає від непередбачуваних неприємностей. Також слід особливо стримано ставитися до алкоголю: навіть невелика кількість напою може призвести до необачних вчинків або помилок.

Реклама

Що можна робити завтра

21 лютого вшановують святого Тимотея — покровителя бідних, захисника сиріт і утішителя тих, хто страждає. У православній традиції в цей день звертаються до преподобного з молитвами про зцілення від недуг, про духовну підтримку та полегшення скорбот.