Скільки років може воювати Україна: командувач Нацгвардії зробив прогноз

Олександр Півненко / © скриншот з відео

Україна ще може воювати воювати декілька років. Для цього є достатній ресурс. Водночас на країну-агресорку Росію, яка переважає чисельно, «тиснути потрібно економічно».

Таку думку висловив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю ВВС.

«Ми можемо захищатись і рік, і два. Звісно, з допомогою наших партнерів: європейських, Сполучених Штатів. Але кількістю, якщо ми будемо вбивати більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну», — вважає генерал.

Він наголосив на тому, що наше завдання — це збереження територій та особового складу. Також Півненко заперечив твердженням президента США Дональда Трампа, мовляв, Україна програє війну, якщо не буде припинення вогню найближчим часом.

«Ну не зовсім. Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів — це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись», — наголосив очільник НГУ.

Він також висловив впевненість у тому, що люди втомилися від війни, а тому хочуть, аби вона закінчилася.

«Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений», — додав Півненко.

Також командувач Нацгвардії заявив, що Україна вражає економіку країни-агресорки. Саме тому післявоєнний період для РФ буде ще важчим. Півненко каже, що є російський регіон, «де немає вже людей, в принципі, призовного віку».

Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов відповів, чи здатна РФ воювати ще два роки. З його слів, поширення у західних медіа інформації про це - є елементом інформаційно-психологічної операції РФ. Її мета — змусити українське керівництво піти на поступки під тиском наративу про «невичерпні ресурси» РФ.