Укрaїнa
368
1 хв

УЗ змінила маршрути на 20 лютого: куди поїздом не проїхати

Пасажирам пропонують альтернативні маршрути та автобусні трансфери на критичних ділянках.

Ірина Лаб'як
Поїзд

Поїзд / © Національна поліція України

«Укрзалізниця» оновила графік руху на 20 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах. Частина поїздів змінила кінцеві зупинки, а на окремих ділянках залучено автобусні перевезення.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

Моніторингові групи «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі — рух поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Сумська область

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа.

Харківська та Донецька області

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів підвозять автобуси.

Регіональні експреси ізюмського напрямку рухаються за графіком.

Запоріжжя

Наразі сполучення між Дніпром та Запоріжжям переважно забезпечують автобусні перевізники. Водночас кілька рейсів планують виконувати до та із Запоріжжя — залежно від безпекової ситуації.

«Будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ», — закликали в компанії.

До слова, від 17 лютого поїзд №21/22 Харків — Львів курсує за новим графіком: відправлення з Харкова зміщено з 14:27 на 19:26. Це дозволить пасажирам прибувати до Вінниці (05:40), Хмельницького (07:32) та Тернополя (09:14) вже після завершення комендантської години.

368
