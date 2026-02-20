Після атак РФ ситуація зі світлом критична: влада обласного центру зробила тривожну заяву

Відключення світла. / © Associated Press

Ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. Спеціалісти ДТЕК працюють над усуненням наслідків російських атак.

Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

З його слів, у місті продовжують цілодобово працювати Пункти незламності. Лише за минулу добу їх відвідало понад 13 тисяч містян. Зокрема, п’ять тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву.

Ситуація зі світлом

У ДТЕК повідомили, що через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються клієнти Київського району Одеси. В обласному центрі та деяких районних центрах застосовано екстрені відключення світла поза графіком.

Відключення світла на Одещині 20 лютого. Фото: ДТЕК.

За даними ДТЕК, загалом на Одещині найскладніша ситуація в країні. У регіоні знищена 31 підстанція. Зокрема, в Одесі та районі тисячі родин залишаються без електрики.

Нагадаємо, вночі проти 17 лютого РФ вдарила по ТЕС Одеси. Енергетична інфраструктура обласного центру зазнала руйнівних ударів. За даними ДТЕК, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу.