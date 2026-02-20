ТСН у соціальних мережах

Рецепти
125
1 хв

Млинці на молоці з крохмалем і борошном

Готуються такі млинці з додаванням крохмалю та виходять тонкі, майже прозорі. Тісто дуже рідке, але водночас вони чудово перевертаються та виходять тонкі з хрустким краєчком.

Катерина Труш
40 хвилин
165 ккал
Млинці

Млинці / © Credits

Млинці просто тануть у роті та підійдуть для солодких і солоних начинок.

Інгредієнти

молоко
500 мл
борошно пшеничне
4 ст. л. (з верхом)
крохмаль
1 ст. л. (з верхом)
яйця курячі
2 шт
цукор
1 ст. л.
олія
2 ст. л.
сіль
щіпка

Приготування

  1. Яйця з цукром і сіллю збийте міксером до пишної маси.

  2. Всипте просіяне борошно з крохмалем і, продовжуючи збивати, вливайте невеликими порціями молоко, щоб не утворилося грудочок, потім влийте олію, перемішайте, накрийте та залиште тісто за кімнатної температури на 15-20 хвилин.

  3. Сковороду добре нагрійте, один раз змастіть її злегка олією, налийте тісто тонким шаром і смажте на середньому вогні з двох боків, до золотистого кольору.

Поради

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

  • Перед кожним випіканням млинця тісто перемішуйте.

125
