- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Млинці на молоці з крохмалем і борошном
Готуються такі млинці з додаванням крохмалю та виходять тонкі, майже прозорі. Тісто дуже рідке, але водночас вони чудово перевертаються та виходять тонкі з хрустким краєчком.
Млинці просто тануть у роті та підійдуть для солодких і солоних начинок.
Інгредієнти
- молоко
- 500 мл
- борошно пшеничне
- 4 ст. л. (з верхом)
- крохмаль
- 1 ст. л. (з верхом)
- яйця курячі
- 2 шт
- цукор
- 1 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
Приготування
Яйця з цукром і сіллю збийте міксером до пишної маси.
Всипте просіяне борошно з крохмалем і, продовжуючи збивати, вливайте невеликими порціями молоко, щоб не утворилося грудочок, потім влийте олію, перемішайте, накрийте та залиште тісто за кімнатної температури на 15-20 хвилин.
Сковороду добре нагрійте, один раз змастіть її злегка олією, налийте тісто тонким шаром і смажте на середньому вогні з двох боків, до золотистого кольору.
Поради
Крохмаль використовуйте будь-який.
Перед кожним випіканням млинця тісто перемішуйте.