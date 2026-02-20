- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Блины на молоке с крахмалом и мукой
Готовятся такие блины с добавлением крахмала и получаются тонкие, почти прозрачные. Тесто очень жидкое, но в тоже время они отлично переворачиваются и выходят тонкие с хрустящим краешком.
Блины просто тают во рту и подойдут для сладких и соленых начинок.
Ингредиенты
- молоко
- 500 мл
- мука пшеничная
- 4 ст. л (с верхом)
- крахмал
- 1 ст. л (с верхом)
- яйца куриные
- 2 шт
- сахар
- 1 ст. л
- растительное масло
- 2 ст. л
- соль
- щепотка
Приготовление
Яйца с сахаром и солью, взбейте миксером до пышной массы.
Всыпьте просеянную муку с крахмалом и, продолжая взбивать, вливайте небольшими порциями молоко, чтобы не образовалось комочков, затем влейте растительное масло, перемешайте, накройте и оставьте тесто при комнатной температуре на 15-20 минут.
Сковороду хорошо нагрейте, один раз смажьте ее слегка растительным маслом, налейте тесто тонким слоем и жарьте на среднем огне с двух сторон, до золотистого цвета.
Советы
Крахмал используйте любой.
Перед каждым выпеканием блина, тесто перемешивайте.