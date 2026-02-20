ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Блины на молоке с крахмалом и мукой

Готовятся такие блины с добавлением крахмала и получаются тонкие, почти прозрачные. Тесто очень жидкое, но в тоже время они отлично переворачиваются и выходят тонкие с хрустящим краешком.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Блины

Блины / © Credits

Блины просто тают во рту и подойдут для сладких и соленых начинок.

Ингредиенты

молоко
500 мл
мука пшеничная
4 ст. л (с верхом)
крахмал
1 ст. л (с верхом)
яйца куриные
2 шт
сахар
1 ст. л
растительное масло
2 ст. л
соль
щепотка

Приготовление

  1. Яйца с сахаром и солью, взбейте миксером до пышной массы.

  2. Всыпьте просеянную муку с крахмалом и, продолжая взбивать, вливайте небольшими порциями молоко, чтобы не образовалось комочков, затем влейте растительное масло, перемешайте, накройте и оставьте тесто при комнатной температуре на 15-20 минут.

  3. Сковороду хорошо нагрейте, один раз смажьте ее слегка растительным маслом, налейте тесто тонким слоем и жарьте на среднем огне с двух сторон, до золотистого цвета.

Советы

  • Крахмал используйте любой.

  • Перед каждым выпеканием блина, тесто перемешивайте.

Дата публикации
Количество просмотров
87
