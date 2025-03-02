Рецепт пышных блинов на кефире

Приготовьте аппетитные, пышные блины на завтрак, полдник или просто для перекуса.
Чтобы блины получились воздушными с дырочками, обязательно используйте ингредиенты комнатной температуры. Готовятся очень просто из самых доступных продуктов.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300 г
- кефир
- 500 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- Яйца соедините с сахаром, солью и взбейте венчиком или миксером до пышной массы. Влейте теплый кефир, растительное масло, добавьте соду и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и еще раз перемешайте.
- Разогрейте на сильном огне сковороду, смажьте растительным маслом (один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Кефир используйте любой жирности.
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