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Рецепт пышных блинов на кефире

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
306 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт пышных блинов на кефире

Блины на кефире / Фото: Credits

Приготовьте аппетитные, пышные блины на завтрак, полдник или просто для перекуса.

Чтобы блины получились воздушными с дырочками, обязательно используйте ингредиенты комнатной температуры. Готовятся очень просто из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

мука пшеничная
300 г
кефир
500 мл
яйца куриные
2 шт.
сахар
2 ст. л.
сода
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
  1. Яйца соедините с сахаром, солью и взбейте венчиком или миксером до пышной массы. Влейте теплый кефир, растительное масло, добавьте соду и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и еще раз перемешайте.
  2. Разогрейте на сильном огне сковороду, смажьте растительным маслом (один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

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