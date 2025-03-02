Рецепт пышных блинов на кефире

Приготовьте аппетитные, пышные блины на завтрак, полдник или просто для перекуса.

Чтобы блины получились воздушными с дырочками, обязательно используйте ингредиенты комнатной температуры. Готовятся очень просто из самых доступных продуктов.

Ингредиенты мука пшеничная 300 г кефир 500 мл яйца куриные 2 шт. сахар 2 ст. л. сода 1 ч. л. растительное масло 3 ст. л. соль 0,5 ч. л.

Яйца соедините с сахаром, солью и взбейте венчиком или миксером до пышной массы. Влейте теплый кефир, растительное масло, добавьте соду и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и еще раз перемешайте. Разогрейте на сильном огне сковороду, смажьте растительным маслом (один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Кефир используйте любой жирности.

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