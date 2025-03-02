Враг обстрелял Краматорск: есть жертва

На месте работают все соответствующие службы.

Ночью 1 марта Краматорск подвергся враждебному обстрелу. В результате обстрела частного сектора погиб 19-летний парень.

Об этом сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

"Также ранения получили два человека — мужчина и женщина", — добавили в МВА.

Последствия разрушений и повреждений устанавливаются.

Напомним, ночью 10 февраля российские кафиры атаковали жилой сектор Краматорска. В результате авиаудара есть погибший и раненые.

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