Враг обстрелял Краматорск: есть жертва

На месте работают все соответствующие службы.
Ночью 1 марта Краматорск подвергся враждебному обстрелу. В результате обстрела частного сектора погиб 19-летний парень.
Об этом сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.
"Также ранения получили два человека — мужчина и женщина", — добавили в МВА.
Последствия разрушений и повреждений устанавливаются.
Напомним, ночью 10 февраля российские кафиры атаковали жилой сектор Краматорска. В результате авиаудара есть погибший и раненые.
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