Оккупанты ударили по Краматорску: среди раненых ребенок

Враг 15 января обстрелял Краматорск. В результате атаки три человека ранены.

Об этом пишет руководитель Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Как отметил Филашкин, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В городе повреждены многоэтажки. Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

"Призываю всех, а особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких!", — подчеркнул чиновник.

Ранее в результате вражеских обстрелов в пригороде Краматорска Донецкой области также пострадал ребенок.

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