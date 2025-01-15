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Оккупанты ударили по Краматорску: среди раненых ребенок

Оккупанты ударили по Краматорску: среди раненых ребенок

Обстрел Краматорска

Среди раненых – 6-летняя девочка.

Враг 15 января обстрелял Краматорск. В результате атаки три человека ранены.

Об этом пишет руководитель Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Как отметил Филашкин, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В городе повреждены многоэтажки. Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

"Призываю всех, а особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких!", — подчеркнул чиновник.

Ранее в результате вражеских обстрелов в пригороде Краматорска Донецкой области также пострадал ребенок.

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