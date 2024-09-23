Раненный в Краматорске журналист Reuters вышел из комы

Иван до сих пор в реанимации без сознания.

Журналист Reuters Иван Любыш-Кирдей, получивший ранение от российского удара по Краматорску месяц назад, вышел из комы. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевезли из Днепра в Киев.

Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на супругу Марию Семенченко.

"Он не в коме, но и не в сознании. К сожалению, не существует такой таблетки или укола, которые могли бы ускорить процесс возвращения Ивана (да и кого-либо с такой травмой) к себе и родным. Надо ждать и верить в лучше. А это очень тяжело.

Мария сообщила, что Иван до сих пор в реанимации без сознания. Она просит друзей записывать видео с поддержкой и новостями для него, веря, что он скоро придет в себя и сможет их увидеть.

Напомним, 25 августа в Краматорске во время российского удара по гостинице "Сапфир" тяжелые ранения получил оператор агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей. В этом же инциденте пострадал его коллега, журналист Дэн Пелещук. Удар случился, когда журналисты находились в отеле. Также Во время удара погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.

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