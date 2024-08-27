После удара по Краматорску журналист Reuters оказался в критическом состоянии

Журналист был частью команды Reuters, которая останавилась в отеле "Сапфир" в Краматорске, когда в него попала ракета.

Журналист Reuters Иван Любыш-Кирдей находится в критическом состоянии после ракетного удара 24 августа по отелю в Краматорске.

Об этом сообщило Reuters.

Любыш-Кирдей был частью команды Reuters из шести человек, освещавших войну в Украине, которые останавились в отеле "Сапфир" в Краматорске, когда в него попала ракета. Во время удара погиб советник агентства по безопасности Райан Эванс.

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Еще один журналист Reuters, Даниэль Пелещук, получил ранение. Остальные три члена съемочной группы были найдены и находятся в безопасности.

"Видеожурналист Reuters Иван Любыш-Кирдей остается в критическом состоянии. Другому нашему коллеге, украинскому корреспонденту Даниэлю Пелещуку оказали помощь и он покинул больницу", — говорится в сообщении Reuters.

Там добавили, что 40-летний Любыш-Кирдей работает в Reuters с 2022 года, ранее работал на "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Он является украинцем. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский наградил Любыш-Кирдея орденом "За заслуги" перед журналистикой.

Напомним, российские войска в ночь на 25 августа нанесли ракетный удар по отелю в Краматорске, где находились иностранные журналисты. Они получили ранения, а дом получил серьезные повреждения.

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