Потери россиян в войне против Украины: Генштаб ВСУ обновил данные

За прошедшие сутки украинские силы уничтожили более сотни БПЛА и ракет.

Общие боевые потери противника от 24 февраля 2022 года по 27 августа ориентировочно составили личного состава около 610 100 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1280 человек оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери в технике составляют:

танков ‒ 8 563 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 16 667 (+19) ед,

артиллерийских систем – 17 495 (+52) ед,

РСЗО – 1173 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 937 (+0) ед,

самолетов – 367 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120),

крылатые ракеты ‒ 2 547 (+103),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23 613 (+58) ед,

специальная техника – 2944 (+3).

Данные уточняются.

Напомним, военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, как Украина может ответить РФ на массированный обстрел.

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