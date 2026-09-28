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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2090 оккупантов

Российские оккупанты понесли бешеные потери в живой силе и технике.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 2090 российских военных на фронте.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 28.09.26 составили:

  • личного состава — около 1 531 060 (+2 090) человек

  • танков — 12 385 (+1)

  • боевых бронированных машин — 25 450 (+8)

  • артиллерийских систем — 50 477 (+49)

  • РСЗО — 2 165 (+2)

  • средства ПВО — 1 679 (+2)

  • самолетов — 443 (+0)

  • вертолетов — 356

  • наземных робототехнических комплексов — 2 774 (+12

  • БПЛА оперативно-тактического уровня l — 537 228 (+1 382)

  • крылатые ракеты — 5 118

  • корабли / катера — 35

  • подводные лодки — 2 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 154 735 (+490)

  • специальная техника — 4 763 (+7)

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла 248 тысяч 964 солдата убитыми и тяжелоранеными на поле боя. У Украины есть соответствующее видеоподтверждение для каждого из этих случаев гибели оккупантов.

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