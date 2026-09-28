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- Украина
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Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2090 оккупантов
Российские оккупанты понесли бешеные потери в живой силе и технике.
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 2090 российских военных на фронте.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 28.09.26 составили:
личного состава — около 1 531 060 (+2 090) человек
танков — 12 385 (+1)
боевых бронированных машин — 25 450 (+8)
артиллерийских систем — 50 477 (+49)
РСЗО — 2 165 (+2)
средства ПВО — 1 679 (+2)
самолетов — 443 (+0)
вертолетов — 356
наземных робототехнических комплексов — 2 774 (+12
БПЛА оперативно-тактического уровня l — 537 228 (+1 382)
крылатые ракеты — 5 118
корабли / катера — 35
подводные лодки — 2 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 154 735 (+490)
специальная техника — 4 763 (+7)
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла 248 тысяч 964 солдата убитыми и тяжелоранеными на поле боя. У Украины есть соответствующее видеоподтверждение для каждого из этих случаев гибели оккупантов.