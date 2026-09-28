Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2090 оккупантов

Оккупанты / © Associated Press

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 2090 российских военных на фронте.

Об этом сообщил Генштаб.

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Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 28.09.26 составили:

личного состава — около 1 531 060 (+2 090) человек

танков — 12 385 (+1)

боевых бронированных машин — 25 450 (+8)

артиллерийских систем — 50 477 (+49)

РСЗО — 2 165 (+2)

средства ПВО — 1 679 (+2)

самолетов — 443 (+0)

вертолетов — 356

наземных робототехнических комплексов — 2 774 (+12

БПЛА оперативно-тактического уровня l — 537 228 (+1 382)

крылатые ракеты — 5 118

корабли / катера — 35

подводные лодки — 2 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 154 735 (+490)

специальная техника — 4 763 (+7)

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла 248 тысяч 964 солдата убитыми и тяжелоранеными на поле боя. У Украины есть соответствующее видеоподтверждение для каждого из этих случаев гибели оккупантов.

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