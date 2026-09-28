Сеул требует от Киева извинений: Украину обвинили в срыве тайного соглашения

Зеленский раскрыл факт передачи во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН / © Владимир Зеленский

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Администрация президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений из-за разглашения информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В Сеуле заявили, что Украина в одностороннем порядке обнародовала информацию о передаче северокорейских военнопленных, несмотря на предварительную договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса.

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В администрации президента Южной Кореи также заявили, что дальнейшее отрицание Украиной существования любого соглашения о конфиденциальности ложно и подрывает доверие между правительствами двух стран.

Издание Yonhap пишет, что Украина сама просила не разглашать передачу пленных КНДР из-за возможной критики. По заявлению офиса президента Южной Кореи, Киев опасался внутренней критики из-за отказа от возможности обменять двух северокорейских военнопленных на украинских.

Сеул, по данным СМИ, согласился сохранить передачу в тайне ради безопасности пленных и их семей, а также по дипломатическим и соображениям безопасности. Однако, как утверждает южнокорейская сторона, Зеленский объявил о передаче без предварительных пояснений или консультаций.

Дальнейшее возражение ОП относительно существования договоренности в Сеуле назвали ложным и заявили, что оно серьезно подрывает доверие и дружеские отношения между странами. Южная Корея рассматривает дополнительные меры в случае необходимости», — отметили журналисты.

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Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной ассамблеи ООН заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Зеленский также упомянул обстоятельства захвата одного из них. По словам президента, военный пытался покончить с собой, когда осознал, что попал в плен.

«Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них забирают право выбора и вбивают в голову, что они должны умереть, несмотря ни на что», — заявил Зеленский.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

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Напомним, двое северокорейских военных взяли в плен в Курской области в январе 2025 года. Они стали первыми солдатами КНДР, захваченными в живых после прямого вступления Пхеньяна в войну 2024 года.

По данным южнокорейской оппозиции, переговоры по передаче начались после того, как пленные сами выразили желание отправиться в Южную Корею.

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