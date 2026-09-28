Сеул вимагає від Києва вибачень: Україну звинуватили у зриві таємної угоди

Зеленський розкрив факт передавання під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН / © Володимир Зеленський

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Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передавання Сеулу військовополонених із Північної Кореї.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У Сеулі заявили, що Україна в односторонньому порядку оприлюднила інформацію про передавання північнокорейських військовополонених, попри попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

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В адміністрації президента Південної Кореї також заявили, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність є неправдивим і підриває довіру між урядами двох країн.

Видання Yonhap пише, що Україна сама просила не розголошувати передавання полонених КНДР через можливу критику. За заявою офісу президента Південної Кореї, Київ побоювався внутрішньої критики через відмову від можливості обміняти двох північнокорейських військовополонених на українських.

Сеул, за даними ЗМІ, погодився зберегти передавання в таємниці заради безпеки полонених та їхніх родин, а також із дипломатичних і безпекових міркувань. Однак, як стверджує південнокорейська сторона, Зеленський оголосив про передавання без попередніх пояснень чи консультацій.

​"Подальше заперечення ОП щодо існування домовленості в Сеулі назвали неправдивим і заявили, що воно серйозно підриває довіру та дружні відносини між країнами. Південна Корея розглядає додаткові заходи в разі необхідності», — зазначили журналісти.

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Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Генеральної асамблеї ООН заявив, що українська сторона передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

Зеленський також згадав обставини захоплення одного з них. За словами президента, військовий намагався накласти на себе руки, коли усвідомив, що потрапив у полон.

«Ось так виховують людей у Північній Кореї. Це реальність. У них забирають право вибору і вбивають у голову, що вони повинні померти, незважаючи ні на що», — заявив Зеленський.

24 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну в порушенні домовленості про нерозголошення передавання Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він заявив, що питання їхньої репатріації є «надзвичайно чутливим» і «пов’язаним із дипломатією та національною безпекою».

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Нагадаємо, двох північнокорейських військових взяли в полон у Курській області у січні 2025 року. Вони стали першими солдатами КНДР, захопленими живими після прямого вступу Пхеньяна у війну 2024 року.

За даними південнокорейської опозиції, переговори щодо передавання почалися після того, як полонені самі висловили бажання вирушити до Південної Кореї.

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