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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія опублікувала миле фото з доньками на честь їхнього особливого дня

Королева Ранія опублікувала кілька фотографій зі своїми дочками, привітавши їх із днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія з дочкою принцесою Сальмою

Королева Ранія з дочкою принцесою Сальмою / © Instagram королеви Ранії

У королівській сім’ї Йорданії у вихідні було подвійне свято — дні народження дочок королеви Ранії та короля Абдалли II — принцеси Іман та принцеси Сальми.

У суботу, 26 вересня, принцесі Сальмі виповнилося 26 років, а 27 вересня її старшій сестрі — принцесі Іман — виповнилося 30 років.

Королева Ранія та принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

«З днем ​​народження людину, яку неможливо описати парою слів у підписі! Сальмо, я люблю твій розум, твоє серце і те, яка ти є», — написала королева Ранія у підписі під фотографією зі своєю молодшою ​​дочкою.

Також аналогічний пост Ранія зробила зі своєю старшою донькою Іман.

«З днем народження, моя люба Іман. Мама трьох прекрасних дівчаток, але назавжди — моє дороге маля», — написала під фото королева.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Це вітальне послання надійшло після кількох насичених днів для королеви Ранії, яка минулого тижня перебувала в Нью-Йорку з королем Абдаллою II на Генеральній Асамблеї ООН.

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