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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28–30 вересня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28–30 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
З понеділка по середу, 28–30 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка на початку тижня буде переважно спокійною — відчутних магнітних коливань та магнітних бур не прогнозується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.