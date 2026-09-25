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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 26–27 вересня

Вихідними очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–27 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 26–27 вересня, очікується помірна сонячна активність. Геомагнітна ситуація в ці дні буде переважно спокійною — прогнозуються лише несильні магнітні коливання з К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню. Такі коливання вважаються слабкими і не повинні суттєво впливати на самопочуття людей. Сильних магнітних бур у вихідні не очікується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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