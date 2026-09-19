Вікові проблеми зі стопами: як полегшити біль і прибрати п’яткові шпори

3 проблеми зі стопами, які з’являються з віком

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Щодня наші стопи витримують тисячі кроків і значне навантаження. Тому не дивно, що з віком вони можуть ставати чутливішими до болю та дискомфорту, про це розповіло видання The Washington Post. Стопа поступово втрачає частину рухливості, сили nf чутливості, а такі проблеми, як деформація великого пальця, підошовний фасціїт (п’яткова шпора), молоткоподібні пальці та зміни склепіння стопи, можуть виникати частіше.

Проте багато поширених проблем можна контролювати без складного лікування, якщо вчасно звернути увагу на щоденні звички та взуття.

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Біль у п’яті

Однією з найпоширеніших причин болю у п’яті є підошовний фасціїт або як ще кажуть, п’яткова шпора — запалення та дегенеративні зміни підошовної фасції, смуги тканини, яка проходить уздовж нижньої частини стопи та підтримує її склепіння.

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На стан можуть впливати обмежена рухливість гомілкостопи та великого пальця, слабкість м’язів стопи та збільшення ваги. У деяких випадках біль минає самостійно, але підтримка склепіння стопи, розтягування та зменшення ударних навантажень можуть допомогти швидше повернутися до комфортного життя.

Варто звернути увагу не лише на амортизацію п’яти, а й на підтримку склепіння. Тут можуть стати у пригоді якісні устілки, які варто підбирати так само ретельно, як і взуття. Регулярне м’яке розтягування ахіллового сухожилля та підошовної фасції також здатне суттєво зменшити біль.

Поки симптоми не минули, краще менше ходити босоніж, зокрема вдома, та носити комфортне взуття. Водночас повністю відмовлятися від фізичної активності не обов’язково, якщо рухи не посилюють біль, активність можна зберігати у межах комфортного.

«Кісточки» та молоткоподібні пальці

З віком дедалі частіше виникають зміни форми пальців стопи. Зокрема, йдеться про «кісточку» біля великого пальця — вальгусну деформацію — та молоткоподібні пальці, коли один із пальців поступово згинається вниз.

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Такі деформації стають поширенішими саме з віком. Вони можуть змінювати посадку взуття, збільшувати тиск на передню частину стопи та впливати на ходу й ризик падінь.

Популярні силіконові роздільники для пальців або спеціальні накладки можуть зменшувати тертя та дискомфорт, але вони не принесуть користі, якщо саме взуття залишається тісним. Дуже важливо, щоб носок був достатньо широким і не звужувався спереду. Навіть взуття з позначкою «широке» не завжди залишає пальцям достатньо простору.

Якщо деформацію помітити на ранньому етапі, зміна взуття та фізична терапія можуть допомогти сповільнити її прогресування. Коли ж «кісточка» чи молоткоподібний палець стають жорсткими та болючими, консервативні методи переважно допомагають контролювати симптоми, а остаточно виправити деформацію може лише операція.

Мозолі

Мозоль — це захисна реакція шкіри на постійний тиск або тертя. Через повторюване подразнення шкіра потовщується та намагається захистити тканини під нею. Тому мозолі часто з’являються саме там, де форма стопи не відповідає формі взуття.

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Якщо не усунути джерело тиску, мозоль, найімовірніше, повернеться навіть після видалення у спеціаліста. Для мозолів на пальцях варто обирати взуття, яке не стискає стопу, а додатковий захист можуть забезпечити силіконові накладки.

Якщо проблема виникає під передньою частиною стопи, допомогти можуть устілки з амортизацією та спеціальні метатарзальні подушечки, які перерозподіляють тиск. Після усунення причини можна додати домашній догляд, наприклад, лосьйон із сечовиною та делікатне використання пемзи після ванни чи душу один-два рази на тиждень.

Здоров’я стоп багато у чому залежить від простих речей, які ми робимо щодня. Головне правило звучить просто: взуття має відповідати формі стопи, а не змушувати стопу підлаштовуватися під нього.

Це не означає, що про красиве взуття доведеться забути назавжди. Практичний підхід — проводити більшу частину дня у моделях, які добре сидять і не створюють тиску. Якщо комфортне взуття займає приблизно 80–90% вашого дня, це може допомогти знизити ризик появи чи загострення болю.

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