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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Рулька у пиві: рецепт соковитої класики

Ніжне м’ясо, аромат темного пива та рум’яна медово-гірчична скоринка — ця рулька легко може стати головною стравою вашого столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Рулька у пиві

Рулька у пиві / © Credits

Фудблогерка Anna Didus розповіло про рецепт рульки у пиві — страви, яка потребує трохи часу, зате винагороджує неймовірно соковитим м’ясом і насиченим ароматом. Секрет простий, спочатку рульку довго томлять із овочами та спеціями, а потім запікають під ароматною глазур’ю.

Інгредієнти

Для великої рульки вагою близько 2,6 кг

  • рулька

  • темне пиво — 2 л

  • цибуля

  • морква

  • часник — 7 зубчиків

  • сіль — 1 ст. л

  • лавровий лист — 3–4 шт.

  • перець — 5 горошин

  • гвоздика — 5 бутонів

  • коріандр — ½ ч. л

  • петрушка — невеликий пучок

  • вода, щоб повністю покрити м’ясо

Для глазурі

  • гірчиця — 2 ст. л.

  • мед — 2 ст. л

  • соєвий соус — 6 ст. л

Приготування

  1. Спочатку рульку потрібно залити холодною водою та залишити вимочуватися на ніч.

  2. Наступного дня воду злити, а м’ясо перекласти у велику каструлю.

  3. Додати цибулю, моркву, часник, петрушку та всі спеції, залити темним пивом і долити водою, щоб рулька була повністю занурена.

  4. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на дуже слабкому вогні приблизно 3 години. Якщо рулька дуже велика, час приготування можна збільшити до 4 годин, адже м’ясо має стати м’яким.

  5. Після цього перекладіть рульку у форму для запікання.

  6. Змішайте всі інгредієнти для глазурі.

  7. Щедро змастіть м’ясо сумішшю та поставте у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 40 хв.

  8. Під час запікання кілька разів перевертайте рульку та повторно змащуйте глазур’ю, так скоринка вийде рум’яною, блискучою та насиченою смаком.

Подавайте рульку гарячою, поки скоринка апетитно хрумтить, а м’ясо легко відходить від кістки.

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