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Рулька у пиві: рецепт соковитої класики
Ніжне м’ясо, аромат темного пива та рум’яна медово-гірчична скоринка — ця рулька легко може стати головною стравою вашого столу.
Фудблогерка Anna Didus розповіло про рецепт рульки у пиві — страви, яка потребує трохи часу, зате винагороджує неймовірно соковитим м’ясом і насиченим ароматом. Секрет простий, спочатку рульку довго томлять із овочами та спеціями, а потім запікають під ароматною глазур’ю.
Інгредієнти
Для великої рульки вагою близько 2,6 кг
рулька
темне пиво — 2 л
цибуля
морква
часник — 7 зубчиків
сіль — 1 ст. л
лавровий лист — 3–4 шт.
перець — 5 горошин
гвоздика — 5 бутонів
коріандр — ½ ч. л
петрушка — невеликий пучок
вода, щоб повністю покрити м’ясо
Для глазурі
гірчиця — 2 ст. л.
мед — 2 ст. л
соєвий соус — 6 ст. л
Приготування
Спочатку рульку потрібно залити холодною водою та залишити вимочуватися на ніч.
Наступного дня воду злити, а м’ясо перекласти у велику каструлю.
Додати цибулю, моркву, часник, петрушку та всі спеції, залити темним пивом і долити водою, щоб рулька була повністю занурена.
Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на дуже слабкому вогні приблизно 3 години. Якщо рулька дуже велика, час приготування можна збільшити до 4 годин, адже м’ясо має стати м’яким.
Після цього перекладіть рульку у форму для запікання.
Змішайте всі інгредієнти для глазурі.
Щедро змастіть м’ясо сумішшю та поставте у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 40 хв.
Під час запікання кілька разів перевертайте рульку та повторно змащуйте глазур’ю, так скоринка вийде рум’яною, блискучою та насиченою смаком.
Подавайте рульку гарячою, поки скоринка апетитно хрумтить, а м’ясо легко відходить від кістки.