Рулька у пиві: рецепт соковитої класики

Фудблогерка Anna Didus розповіло про рецепт рульки у пиві — страви, яка потребує трохи часу, зате винагороджує неймовірно соковитим м’ясом і насиченим ароматом. Секрет простий, спочатку рульку довго томлять із овочами та спеціями, а потім запікають під ароматною глазур’ю.

Спочатку рульку потрібно залити холодною водою та залишити вимочуватися на ніч.

Наступного дня воду злити, а м’ясо перекласти у велику каструлю.

Додати цибулю, моркву, часник, петрушку та всі спеції, залити темним пивом і долити водою, щоб рулька була повністю занурена.

Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на дуже слабкому вогні приблизно 3 години. Якщо рулька дуже велика, час приготування можна збільшити до 4 годин, адже м’ясо має стати м’яким.

Після цього перекладіть рульку у форму для запікання.

Змішайте всі інгредієнти для глазурі.

Щедро змастіть м’ясо сумішшю та поставте у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 40 хв.