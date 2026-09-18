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Баклажани по-корейськи: рецепт пікантної закуски
Ароматні, пікантні та соковиті — ці баклажани з морквою і солодким перцем легко готуються, а після кількох годин у холодильнику стають ще насиченішими.
Якщо звичайні смажені баклажани вже встигли набриднути, саме час спробувати інший варіант. Рецепт від flavorsbyvika перетворює прості овочі на яскраву закуску з азійськими нотками, тут і соєвий соус, і часник, і коріандр, і легка кислинка оцту. А головний секрет — дати страві настоятися.
Інгредієнти
- Баклажан
- 1 шт.
- Морква
- 1 шт.
- Болгарський перець
- 1 шт.
- Часник
- 4 зубчики
- Соєвий соус
- 2 ст. л
- Оцет 9%
- 1,5 ст. л
- Олія
- 3 ст. л
- Цукор
- 1 ч. л
- Коріандр мелений
- 1 ч. л
- Сіль
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- Перець
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- Кунжут
- 1 ч. л
- Зелень
- 1 невеличкий пучок
Приготування
Спочатку баклажан нарізають тонкими смужками, посипають сіллю та залишають приблизно на 10 хв.
Після цього овоч потрібно обсушити паперовим рушником і обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистої скоринки.
Моркву натирають для корейських салатів, а болгарський перець нарізають тонкою соломкою. Саме таке нарізання дозволяє овочам рівномірно просочитися заправкою та зберегти приємну текстуру.
Для соусу змішайте соєвий соус, оцет, цукор і мелений коріандр.
Додайте чорний перець, сіль, подрібнений часник і олію.
З’єднайте теплі баклажани з морквою, перцем і зеленню, залийте ароматною заправкою та добре перемішайте.
Накрийте закуску та поставте у холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще залишити її на ніч, адже за цей час овочі добре вберуть усі аромати та стануть соковитими й насиченими.
Перед подаванням посипте баклажани кунжутом.
Така закуска чудово доповнить м’ясні та рибні страви чи може стати самостійним овочевим перекусом.
Лише кілька овочів і проста пікантна заправка можуть перетворитися на дуже смачну страву, а приємний бонус у тому, що баклажани по-корейськи не потрібно подавати одразу, бо наступного дня вони стають ще ароматнішими.