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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Баклажани по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Ароматні, пікантні та соковиті — ці баклажани з морквою і солодким перцем легко готуються, а після кількох годин у холодильнику стають ще насиченішими.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 25 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Баклажани по-корейськи instagram.com/flavorsbyvika

Баклажани по-корейськи instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

Якщо звичайні смажені баклажани вже встигли набриднути, саме час спробувати інший варіант. Рецепт від flavorsbyvika перетворює прості овочі на яскраву закуску з азійськими нотками, тут і соєвий соус, і часник, і коріандр, і легка кислинка оцту. А головний секрет — дати страві настоятися.

Інгредієнти

Баклажан
1 шт.
Морква
1 шт.
Болгарський перець
1 шт.
Часник
4 зубчики
Соєвий соус
2 ст. л
Оцет 9%
1,5 ст. л
Олія
3 ст. л
Цукор
1 ч. л
Коріандр мелений
1 ч. л
Сіль
Перець
Кунжут
1 ч. л
Зелень
1 невеличкий пучок

Приготування

  1. Спочатку баклажан нарізають тонкими смужками, посипають сіллю та залишають приблизно на 10 хв.

  2. Після цього овоч потрібно обсушити паперовим рушником і обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистої скоринки.

  3. Моркву натирають для корейських салатів, а болгарський перець нарізають тонкою соломкою. Саме таке нарізання дозволяє овочам рівномірно просочитися заправкою та зберегти приємну текстуру.

  4. Для соусу змішайте соєвий соус, оцет, цукор і мелений коріандр.

  5. Додайте чорний перець, сіль, подрібнений часник і олію.

  6. З’єднайте теплі баклажани з морквою, перцем і зеленню, залийте ароматною заправкою та добре перемішайте.

  7. Накрийте закуску та поставте у холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще залишити її на ніч, адже за цей час овочі добре вберуть усі аромати та стануть соковитими й насиченими.

  8. Перед подаванням посипте баклажани кунжутом.

Така закуска чудово доповнить м’ясні та рибні страви чи може стати самостійним овочевим перекусом.

Лише кілька овочів і проста пікантна заправка можуть перетворитися на дуже смачну страву, а приємний бонус у тому, що баклажани по-корейськи не потрібно подавати одразу, бо наступного дня вони стають ще ароматнішими.

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