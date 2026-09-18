Баклажани по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Баклажани по-корейськи instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

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Якщо звичайні смажені баклажани вже встигли набриднути, саме час спробувати інший варіант. Рецепт від flavorsbyvika перетворює прості овочі на яскраву закуску з азійськими нотками, тут і соєвий соус, і часник, і коріандр, і легка кислинка оцту. А головний секрет — дати страві настоятися.

Інгредієнти Баклажан 1 шт. Морква 1 шт. Болгарський перець 1 шт. Часник 4 зубчики Соєвий соус 2 ст. л Оцет 9% 1,5 ст. л Олія 3 ст. л Цукор 1 ч. л Коріандр мелений 1 ч. л Сіль Перець Кунжут 1 ч. л Зелень 1 невеличкий пучок

Приготування

Спочатку баклажан нарізають тонкими смужками, посипають сіллю та залишають приблизно на 10 хв. Після цього овоч потрібно обсушити паперовим рушником і обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистої скоринки. Моркву натирають для корейських салатів, а болгарський перець нарізають тонкою соломкою. Саме таке нарізання дозволяє овочам рівномірно просочитися заправкою та зберегти приємну текстуру. Для соусу змішайте соєвий соус, оцет, цукор і мелений коріандр. Додайте чорний перець, сіль, подрібнений часник і олію. З’єднайте теплі баклажани з морквою, перцем і зеленню, залийте ароматною заправкою та добре перемішайте. Накрийте закуску та поставте у холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще залишити її на ніч, адже за цей час овочі добре вберуть усі аромати та стануть соковитими й насиченими. Перед подаванням посипте баклажани кунжутом.

Така закуска чудово доповнить м’ясні та рибні страви чи може стати самостійним овочевим перекусом.

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Лише кілька овочів і проста пікантна заправка можуть перетворитися на дуже смачну страву, а приємний бонус у тому, що баклажани по-корейськи не потрібно подавати одразу, бо наступного дня вони стають ще ароматнішими.

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