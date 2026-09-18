Ніколи не кладіть ці чотири продукти в морозилку: експерт пояснив чому

Які продукти не можна заморожувати / © ТСН

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Кулінарний експерт Денніс Літтлі пояснює: під час заморожування вода, що міститься в продуктах, перетворюється на кристали льоду. Саме цей процес може змінити структуру їжі. Тому можливість заморозити певний продукт ще не означає, що це варто робити.

Розповідаємо, які продукти краще не зберігати в морозилці та куди їх покласти натомість.

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Сир

Більшість видів сиру технічно можна заморожувати, однак після розморожування їхня якість може помітно погіршитися. Сир нерідко стає крихким, зернистим і втрачає характерну текстуру.

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Особливо чутливими до низьких температур є м’які та вершкові сири. Якщо продукт планують подавати окремо або використовувати у стравах, де важлива його консистенція, морозильна камера — не найкращий варіант.

Оптимальне рішення — щільно загорнути сир і зберігати його в холодильнику. Також краще не купувати надто велику кількість продукту, якщо ви не встигнете використати його свіжим.

Готові макарони

Чи можна заморожувати варені макарони? Це значною мірою залежить від конкретної страви.

Після циклу заморожування та розморожування паста може стати надто м’якою. Ще одна проблема виникає зі стравами, приготованими з вершковими соусами: після розморожування такий соус може розшаруватися, через що змінюються і його вигляд, і консистенція.

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Залишки пасти з вершковим соусом краще поставити в холодильник та з’їсти протягом кількох днів.

Водночас є винятки. Запечені страви з макаронів із більш щільною структурою зазвичай переносять заморожування краще.

В’ялене та сиров’ялене м’ясо

Салямі, прошуто та інші види в’яленого або сиров’яленого м’яса також можна покласти в морозильну камеру, проте це здатне вплинути на їхню якість.

Після розморожування можуть змінитися текстура та смакові властивості м’яса. Особливо помітно це тоді, коли продукт їдять без додаткової термічної обробки — наприклад, додають у бутерброди, подають як закуску або використовують для м’ясної нарізки.

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Такі продукти краще добре запаковувати та тримати в холодильнику, дотримуючись рекомендованого виробником терміну зберігання після відкриття упаковки.

Вино

Вино — ще один продукт, якому не варто шукати постійне місце в морозильній камері.

Під час замерзання рідина розширюється. Це може створити проблеми з пляшкою або корком. Крім того, заморожування здатне негативно позначитися на ароматі та смакових якостях напою.

Якщо після вечері у пляшці залишилося вино, її краще щільно закрити та поставити в холодильник. Це стосується не лише білого, а й червоного вина. Перед подаванням червоному вину можна дати нагрітися до бажаної температури.

Що варто пам’ятати про заморожування продуктів

Морозилка справді допомагає продовжити термін зберігання багатьох продуктів, але використовувати її як універсальний спосіб зберігання їжі не варто.

Сир, готова паста, в’ялене м’ясо та вино належать до продуктів, які технічно можна заморозити, але після розморожування їхні смак, аромат або текстура можуть виявитися гіршими.

Тому перед тим, як покласти залишки їжі в морозилку, варто подумати не лише про те, чи можна їх заморозити, а й про те, якими вони будуть після розморожування.

FAQ

Які продукти не можна заморожувати?

Не рекомендується заморожувати продукти, які після розморожування суттєво втрачають початкову текстуру, смак або аромат. Зокрема, до морозильної камери не варто без необхідності класти м’які та вершкові сири, готову пасту з вершковими соусами, в’ялене м’ясо та вино. При цьому для деяких продуктів проблема полягає не в безпечності, а саме в погіршенні їхньої якості.

Чи можна заморожувати сир?

Більшість сирів можна заморожувати, однак після розморожування вони можуть стати крихкими або зернистими. Особливо сильно може змінитися текстура м’яких і вершкових сирів. Якщо важливо зберегти початковий смак і консистенцію продукту, сир краще щільно загорнути та зберігати в холодильнику.

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