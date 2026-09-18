П’ять найніжніших порід собак: експерти назвали улюбленців, які можуть підкорити всю родину

Експерти назвали п’ять порід собак, відомих спокійним і лагідним характером. Дізнайтеся, хто потрапив до списку ᐅTSN.ua (новини 1+1).

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Собаки, як і люди, можуть мати дуже різний характер. Одні готові годинами бігати, гратися та вимагати уваги, тоді як інші поводяться значно спокійніше й більше цінують близькість із господарем. Експерти назвали п’ять порід, представники яких відомі лагідністю, врівноваженістю та доброзичливим ставленням до людей.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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У добірці зібрали породи, які фахівці з домашніх тварин та ветеринари називають одними з найніжніших. Водночас експерти наголошують: навіть у межах однієї породи характер собак може суттєво відрізнятися, тому перед тим, як забирати тварину додому, варто познайомитися з нею та поспостерігати за її поведінкою.

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Тибетський спанієль

Тибетські спанієлі відомі спокійним і ласкавим характером. Історично цих невеликих собак розводили як компаньйонів для буддійських ченців. Вони жили поруч із людьми в монастирях і навіть допомагали зігрівати своїх господарів холодними ночами.

Представники породи люблять гратися, однак за рівнем активності перебувають приблизно посередині між дуже енергійними собаками та справжніми домосідами. Вони прагнуть бути поруч із родиною і, як правило, добре ладнають із дітьми.

Тибетський спанієль має зріст близько 25 см, важить приблизно 4–7 кг, а середня тривалість життя становить 12–15 років. Породу описують як грайливу, кмітливу та впевнену в собі.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ще однією породою з м’якою вдачею є кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Цих собак свого часу виводили як компаньйонів для представників знаті, а сьогодні вони мають репутацію лагідних і спокійних домашніх улюбленців.

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Ветеринарна медсестра Ембер Баттейгер зазначає, що кавалери відомі ласкавістю та безтурботним характером. Вони полюбляють проводити час із господарями, добре почуваються в сімейному середовищі та дружньо ставляться до дітей.

Також представники породи можуть добре уживатися з іншими домашніми тваринами, зокрема собаками та котами. Однак сильна прив’язаність до людей має й інший бік: якщо собаку надовго залишати самого, у нього може виникати тривога через розлуку.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі мають зріст приблизно 30–33 см і важать близько 6–8 кг. Середня тривалість їхнього життя — 12–15 років. Породу характеризують як ласкаву, ніжну та граціозну.

Бергамська вівчарка

Бергамська вівчарка походить з Італійських Альп, де цих собак історично використовували для випасу та охорони худоби. У США ця порода вважається доволі рідкісною.

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Попри робоче минуле, бергамські вівчарки відомі вмінням залишатися спокійними. За словами Баттейгер, вони вирізняються терплячістю, врівноваженістю та сильною відданістю своїм господарям.

Фахівчиня також описує представників породи як розумних собак, які рідко демонструють агресію. Вони можуть підійти сім’ям, які шукають спокійного компаньйона, здатного водночас виконувати захисну роль.

Окремої уваги потребує характерна шерсть бергамських вівчарок. Через незвичайну структуру вона потребує спеціального догляду.

Зріст дорослих собак становить приблизно 56–60 см, а вага — близько 26–38 кг. Живуть бергамські вівчарки в середньому 13–15 років. Серед основних рис породи називають незалежність, розум і товариськість.

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав — одна з найбільших порід у цій добірці. Попри значні розміри та історію мисливського собаки, представники породи відомі спокійним і терплячим темпераментом.

Ветеринарна лікарка Еймі Ворнер пояснює, що цих собак свого часу виводили для полювання, зокрема на вовків. Водночас сучасні ірландські вовкодави можуть бути лагідними компаньйонами та добре ставитися до дітей і дрібніших тварин.

За словами фахівчині, представники породи формують міцний зв’язок із членами своєї родини. Вони люблять проводити час із людьми та найкраще реагують на м’яке, позитивне ставлення.

Зріст ірландського вовкодава може сягати приблизно 76–81 см, а вага — 48–54 кг. Тривалість життя цієї великої породи становить у середньому 6–8 років. Їхній характер описують як спокійний, сміливий та врівноважений.

Сенбернар

Сенбернари також належать до великих порід, яких часто називають «ніжними велетнями». Історично цих собак використовували для рятувальних робіт у гірській місцевості.

За словами Еймі Ворнер, сенбернари мають виражений інстинкт турботи. Вона описує їх як стійких, люблячих і спокійних собак, які можуть стати хорошими домашніми компаньйонами.

Представники породи відомі терплячістю та лагідним ставленням до людей. Водночас через їхню значну вагу та силу фахівчиня рекомендує починати дресирування якомога раніше. За послідовного виховання та турботливого ставлення сенбернари можуть бути дуже відданими й ласкавими собаками.

Зріст дорослого сенбернара становить приблизно 66–76 см, а вага може коливатися від 54 до понад 80 кг. Середня тривалість життя — 8–10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 порід собак, які майже не гавкають і можуть добре пристосуватися до життя у квартирі.

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