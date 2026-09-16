Собаки-мрія для господарів: експерти назвали 7 найвихованіших порід

7 найвихованіших порід собак: кого назвали експерти / © Associated Press

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Деякі породи собак вирізняються спокійним характером, уважністю до господаря та здатністю швидко засвоювати правила. Водночас експерти наголошують: навіть природна слухняність не замінює дресирування та правильної соціалізації.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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За словами ветеринарки Лізи Кан, поведінка собаки залежить не лише від породи. Важливу роль відіграють досвід, отриманий ще в цуценячому віці, соціалізація та навчання базових правил поведінки. Тому навіть представник породи зі спокійним темпераментом без належного виховання може бути неслухняним.

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Водночас генетичні особливості також мають значення. Фахівці назвали сім порід, представники яких за належного виховання можуть стати слухняними та доброзичливими компаньйонами.

Ірландський сетер

Ірландські сетери відомі не лише своєю рудою шерстю, а й товариським та грайливим характером. Породу свого часу вивели для полювання і тісної взаємодії з людьми.

За словами Кан, ці собаки розумні та прагнуть догодити господареві, тому добре піддаються навчанню. Вони також можуть ладнати з дітьми та іншими домашніми тваринами. Водночас ірландським сетерам потрібна достатня щоденна фізична активність.

Петі-бассет-гриффон ванденський

Представники цієї породи — товариські та життєрадісні собаки, які можуть добре адаптуватися до різних обставин. Ветеринарка Кейтлін Джонсон зазначає, що вони люблять спілкування та добре почуваються, коли залучені до повсякденного життя родини.

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Собаки цієї породи також порівняно легко навчаються, що допомагає сформувати правильну поведінку.

Папійон

Попри невеликий розмір, папійони вирізняються кмітливістю та здатністю швидко засвоювати команди. За словами ветеринарки Еймі Ворнер, особливо добре вони реагують на послідовне навчання з позитивним підкріпленням.

Папійони уважні до господарів, однак потребують не лише фізичної, а й розумової активності. Якщо собаці нудно, підтримувати бажану поведінку може бути складніше.

Бернський зенненхунд

Великі бернські зенненхунди мають репутацію добродушних і спокійних собак. Вони прив’язуються до людей та особливо відомі своєю прихильністю до дітей.

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Ці собаки прагнуть догодити господареві, тому за правильного підходу добре піддаються дресируванню.

Мініатюрний шнауцер

Мініатюрні шнауцери, або цвергшнауцери, — пильні, розумні та віддані собаки, здатні швидко навчатися. Породу виводили для роботи на фермах, тому її представникам подобається мати заняття.

Водночас цим енергійним собакам необхідні регулярні фізичні та розумові навантаження. За словами Ворнер, через нудьгу вони можуть почати бешкетувати.

Гаванська болонка

Гаванські болонки люблять перебувати поруч із людьми та зазвичай добре пристосовуються до життя родини. Їх описують як ласкавих, товариських і порівняно спокійних собак.

Вони потребують уваги та соціальної взаємодії, тому найкраще почуваються, коли можуть багато часу проводити зі своїми господарями.

Ньюфаундленд

Ньюфаундлендів часто називають «ніжними велетнями» через їхній спокійний і терплячий характер. Вони мають помірний рівень енергії та можуть стати відданими сімейними компаньйонами.

Однак через великі розміри цих собак особливо важливо починати дресирування та соціалізацію ще в ранньому віці.

Нагадаємо, спокійний характер, відданість і помірна потреба в активності — важливі критерії під час вибору собаки для людини похилого віку. Експерти назвали п’ять порід, на які варто звернути увагу.

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