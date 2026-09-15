Найкращі собаки для людей похилого віку: 5 спокійних порід, які радять експерти

5 найкращих порід собак для людей похилого віку / © Associated Press

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Собака може стати чудовим компаньйоном у старшому віці, однак далеко не кожна порода однаково добре впишеться у спокійний ритм життя. Ветеринари та кінологи назвали п’ять порід, які вирізняються відносно помірною потребою у фізичних навантаженнях, прив’язаністю до людини та здатністю адаптуватися до домашнього способу життя.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас фахівці застерігають: сама порода не гарантує, що домашній улюбленець буде спокійним і не завдаватиме клопоту. На поведінку собаки також впливають його вік, стан здоров’я, виховання та індивідуальний характер. Тому для деяких людей похилого віку дорослий пес із уже сформованим темпераментом може виявитися кращим вибором, ніж цуценя.

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Болоньєзе

Невеликі болоньєзе відомі своєю прив’язаністю до господарів і порівняно невисокою потребою у фізичній активності. Вони потребують регулярних прогулянок, проте зазвичай не належать до надто енергійних собак.

Ще одна особливість породи — незначне линяння. Водночас довга шерсть болоньєзе потребує щоденного догляду. Ці собаки зазвичай лагідні, віддані та охоче проводять час поруч із людиною.

Мопс

Мопси також можуть підійти тим, хто не готовий до тривалих та інтенсивних прогулянок. Вони товариські, ласкаві й люблять перебувати поруч із господарем, а після ігор охоче відпочивають.

Однак під час вибору цієї породи важливо врахувати можливі проблеми зі здоров’ям. Через пласку морду мопси належать до брахіцефальних порід і мають підвищений ризик порушень дихання, перегрівання та проблем із зором. Це може означати додаткові потреби у ветеринарному догляді.

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Чихуахуа

Чихуахуа — один із варіантів для людей, які живуть у невеликій квартирі або будинку. Ці маленькі собаки сильно прив’язуються до господаря та не потребують надмірних фізичних навантажень.

Утім, невеликий розмір не означає, що собаці достатньо лише перебувати вдома. Чіуауа необхідні щоденні прогулянки, розумова активність і послідовне виховання. Перевагою також може бути відносно нескладний догляд за шерстю.

Йоркширський тер’єр

Йоркширські тер’єри відомі відданістю та бажанням проводити багато часу біля господаря. Ветеринари називають їх хорошими собаками-компаньйонами для людей, яким потрібен ласкавий домашній улюбленець без надто високої потреби у фізичних навантаженнях.

Йорки майже не линяють, однак їм усе одно потрібні регулярні прогулянки та ігри. Це допомагає підтримувати їхню фізичну активність і забезпечувати необхідну стимуляцію.

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Лхаський апсо

Лхаський апсо поєднує відданість господареві з досить незалежним характером. Представники цієї породи люблять товариство людини, однак не вимагають безперервної активності.

Водночас ці собаки пильні, розумні та можуть мати доволі виразний характер. Саме тому лхаський апсо може підійти людині, яка шукає невеликого компаньйона для більш розміреного способу життя.

Нагадаємо, раніше ветеринарні експерти назвали сім енергійних порід собак, яким потрібні регулярні фізичні навантаження і заняття на свіжому повітрі.

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