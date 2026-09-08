Гавкають і виють за кожної нагоди: ветеринарка назвала 7 найгучніших порід собак

Які породи собак найбільше гавкають і виють — список ветеринарки / © pixabay.com

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Деякі собаки подають голос лише тоді, коли помічають щось незвичне, а інші готові «розмовляти» з господарем протягом усього дня. Схильність до гавкоту та виття залежить не лише від характеру конкретного улюбленця — у деяких порід така поведінка виражена особливо сильно.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Ветеринарка Аманда Чемберс розповіла Parade Pets, які породи собак за її досвідом належать до найбільш голосистих. До списку потрапили як великі їздові собаки, так і крихітні домашні улюбленці.

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Сибірський хаскі

Хаскі заслужено мають репутацію надзвичайно «балакучих» собак. За словами Чемберс, разом із маламутами вони є одними з найгаласливіших порід, з якими їй доводилося працювати. Під час огляду такі собаки можуть вити й видавати різноманітні звуки практично безперервно, навіть якщо ветеринар безпосередньо з ними не взаємодіє.

Хаскі — енергійні, товариські та активні собаки, яким необхідні достатні фізичні й розумові навантаження. Якщо їм бракує активності, вони можуть, зокрема, намагатися перестрибнути через огорожу.

Аляскинський маламут

Не поступається хаскі й аляскинський маламут. Чемберс зазначає, що іноді через голосистого маламута або хаскі ветеринару навіть складно розмовляти з господарем під час приймання.

Маламути — дружелюбні та енергійні їздові собаки, хоча можуть бути дещо незалежнішими за хаскі. Їм також потрібно багато руху, простору й уваги. Водночас вони віддані та грайливі й нерідко спілкуються з людьми за допомогою характерного виття.

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Бассет-хаунд

Серед порід, схильних до виття, окреме місце посідають гончі. Бассет-хаундів легко впізнати не лише за зовнішністю, а й за характерним голосом.

Як пояснила ветеринарка, ці собаки можуть починати вити, коли їх беруть на руки або несподівано застають зненацька. Бассет-хаунди зазвичай лагідні, але водночас уперті. А завдяки потужному нюху вони можуть наполегливо йти за запахом, який їх зацікавив.

Чихуахуа

Крихітні розміри зовсім не означають тихий характер. Чихуахуа можуть активно реагувати на появу незнайомців і намагатися привернути до себе увагу гучним гавкотом.

За словами Чемберс, добре соціалізовані та навчені від раннього віку чихуахуа можуть гавкати значно менше. Проте ця порода від природи залишається дуже пильною, тому схильність голосно реагувати на те, що відбувається навколо, може зберігатися.

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Йоркширський тер’єр

Ще один маленький, але голосистий собака — йоркширський тер’єр. Представники цієї породи пильні й мають виражені захисні якості, тому можуть подавати голос, щойно до оселі приходять гості.

Водночас йорки дуже товариські та ласкаві, тож після гучного «попередження» нерідко охоче знайомляться з відвідувачами. Майбутнім господарям також варто врахувати, що їхня шерсть росте постійно та потребує регулярного догляду.

Бігль

Біглі теж належать до гончих, тому голос для них історично був важливим інструментом. Таких собак виводили, зокрема, з розрахунком на те, щоб мисливець міг визначити їхнє місцеперебування за звуком, навіть коли тварини зникали з поля зору.

За спостереженнями Чемберс, під час ветеринарного огляду біглі можуть реагувати гучними звуками навіть на легкий дотик. Вони також здатні вити, коли хочуть отримати їжу. Водночас потурати таким проханням не варто, адже порода схильна до ожиріння.

Бладхаунд

Завершує список ще один представник гончих — бладхаунд. Ці собаки мають глибоке характерне виття, хоча, за словами ветеринарки, у клініці вони не обов’язково поводяться голосно.

Значно активніше бладхаунди можуть подавати голос удома, особливо коли помічають потенційну здобич. Порода відома надзвичайно розвиненим нюхом і використовується в мисливській та пошуково-рятувальній роботі. За характером бладхаунди зазвичай спокійні, лагідні та віддані.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, у якому випадку господаря можуть оштрафувати за гавкіт собаки.

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