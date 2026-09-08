Сукня, натхненна кесаревим розтином: представниця Уганди вразила образом на "Міс Світу-2026"

Тривіа Елле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

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Представляючи Уганду на конкурсі краси «Міс Світу-2026», Тривіа Елле Мухоза з’явилася в незвичайній сукні, що називалась The Layers of Life, створеній угандійською дизайнеркою Кішею Абдаллою. Вбрання стало своєрідною інтерпретацією анатомії жіночого тіла та процесу народження дитини.

Для Кіші Абдалли ця ідея мала особисте значення, адже изайнерка нещодавно сама стала матір’ю, а під час роботи над сукнею для «Міс Уганда» почала шукати різні способи переосмислити тему пологів через моду.

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Тривіа Елле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

«У мене виникла божевільна ідея перетворити шари, через які проходять під час пологів, на сукню от-кутюр», — розповіла Абдалла, пояснюючи задум вбрання.

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За її словами, можливість створити образ для представниці Уганди, яка мала вийти на сцену «Міс Світу», надихнула її на щось «свіже, оригінальне та надзвичайно натхненне».

Основою концепції стали сім шарів, через які проходять під час кесаревого розтину: шкіра, підшкірна жирова тканина, фасція, м’язи черевної стінки, очеревина, матка та амніотичний мішок. Дизайнерка перенесла цю анатомічну послідовність у мову моди, використавши багатошарову конструкцію, різні фактури та поступову зміну кольорів.

Сукня виконана зі стрейч-сатину та тюлю. Її приталений силует доповнює асиметричний верх з одним відкритим плечем і довгі струмливі полотнища тканини. Відтінки поступово змінюються від ніжного персикового та золотого до коралового, червоного, бордового й насиченого винного. Особливого ефекту вбранню додають перли, скляні намистини та кристали, які прикрашають окремі шари й підкреслювали складну структуру сукні.

Тривіа Елле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

«Кожен колір і кожен шар були обрані, щоб передати певний етап, текстуру або перехід у цій історії», — розповіла Абдалла.

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При цьому кольорова гама не має символізувати відтінки шкіри чи расову приналежність. За задумом авторки, кожен колір і шар передає певний етап, фактуру або перехід у процесі народження нового життя.

«У життя немає кольору. Життя універсальне», — сказала дизайнерка.

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