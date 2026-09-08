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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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101
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Аманда Сейфрід вразила розкішним образом Miu Miu у Венеції

У Венеції тривають насичені фестивальні дні, а разом із прем’єрами та кінопоказами місто приймає численні світські заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Акторка Аманда Сейфрід обрала образ від Miu Miu для заходу Women’s Tales, який відбувся в межах Венеційського кінофестивалю. Зокрема, вона одягла дуже гламурну сукню на тонких бретельках ніжного лавандового кольору з декорованим каменями подолом. Прикраси на спідниці були у вигляді довгої торочки, що обтяжувала сукню і додавали вишуканості і шику.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Також Аманда одягла чорні атласні мюлі, що виконані з блискучого чорного атласу. Таке взуття стало цікавим і контрасним акцентом образу акторки.

Лук Сейфрід завершили манікюр, макіяж з відтінками тілей і помади у колір сукні, а також укладання легкими і об’ємними хвилями.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

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